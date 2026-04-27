'Carnaval das Memórias', no Paço do Frevo, tem encerramento nesta terça (28)

(Foto: Hugo Muniz)

O som dos metais, a força da tradição e o futuro do Frevo se encontram no encerramento do projeto “Carnaval das Memórias”, dia 28 de abril (terça-feira), às 18h30, no Paço do Frevo. A iniciativa conclui sua jornada formativa com a apresentação dos resultados construídos ao longo de oficinas com 17 orquestras de Frevo e homenagem a maestros e maestrinas participantes da ação, entre eles Oséas, Babá, Duda, Ricardo Pessoa (Orquestra de Bolso), Lúcio (Orquestra do Grêmio Musical Henrique Dias) e Carmem Pontes (Orquestra 100% Mulher). Será um encontro entre agentes da cultura, poder público, setor privado e sociedade civil, que contará com a participação de Nena Queiroga e Spok, ícones e inspirações da cena frevística.

Realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet e com patrocínio incentivado do Youtube Brasil, o “Carnaval das Memórias” foi coordenado pela Ameixa Produções e Travessia de Impacto, executado pelo Hub.Periférico, com apoio do Paço do Frevo. O projeto atuou diretamente no fortalecimento das orquestras enquanto agentes culturais, criativos e econômicos.

Ao todo, 17 orquestras de Frevo e mais de 200 jovens participaram da jornada formativa do “Carnaval das Memórias”, que promoveu quatro encontros presenciais e um online, resultando em oito oficinas temáticas, processo de escuta ativa e de cocriação de conteúdos audiovisuais. Mais do que formação técnica, construiu-se caminhos para a sustentabilidade das orquestras, desenvolvendo produtos concretos como vídeos institucionais, ensaios fotográficos e portfólios culturais, ampliando suas possibilidades de geração de renda e presença no ambiente digital.

"Esse projeto me fez reafirmar por que eu escolhi a música, o Frevo e por que eu sigo acreditando na potência coletiva, de uma orquestra, de um grupo, de um movimento. Eu saio desse processo maior do que entrei. Mais consciente, mais fortalecida e, acima de tudo, mais esperançosa. Porque quando uma orquestra toca, não é só música que acontece. É história, é cultura, é luta e é transformação. E sim… quando a orquestra toca, o Brasil freva junto. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso", conta a maestrina Lourdinha, da Orquestra Só Mulheres.

No evento, o Paço do Frevo será anunciado oficialmente como o responsável pela guarda e manutenção do resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, que mapeou 322 grupos musicais de Frevo, em Olinda e Recife, a partir de entrevistas realizadas com 20 músicos, maestros e maestrinas. Esse banco de dados fará parte do acervo do Centro de Documentação e Memória do Paço do Frevo, que terá a missão de buscar novos parceiros para potencializar a continuidade do mapeamento e divulgação, ampliando o trabalho junto à comunidade do Frevo e ao público em geral.

INOVAÇÃO

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, o Frevo segue pulsando graças à dedicação de maestros, músicos e jovens que mantêm viva essa expressão cultural em Pernambuco. O “Carnaval das Memórias” reforçou esse movimento ao investir não apenas na preservação, mas na inovação e no futuro das orquestras. Ao longo dos encontros, contribuiu para fortalecer os laços sociais e o vínculo comunitário no ecossistema do Frevo, aproximando a sabedoria dos mestres e mestras da cultura com a energia, criatividade e protagonismo das juventudes.

Mais do que um projeto cultural, o “Carnaval das Memórias” se consolida como uma iniciativa de impacto, que transforma a memória em oportunidade, tradição em inovação e cultura em desenvolvimento.