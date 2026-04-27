Morre Nedra Talley Ross, última integrante original das Ronettes aos 80 anos

Membro fundadora do grupo icônico Ronettes, Nedra Talley teve sua morte confirmada pela conta oficial do grupo nas redes sociais

(Getty Images via AFP)

Nedra Talley Ross, membro fundadora das Ronettes, morreu aos 80 anos. A morte foi confirmada no último domingo, 26, por meio da conta oficial do grupo no Instagram, mas a causa não foi revelada. De acordo com Nedra K. Ross, filha da cantora, a mãe morreu "em sua própria cama com a família por perto, sabendo que era amada".

Formado por Talley Ross e suas primas Ronnie Spector e Estelle Bennett, em Nova York, as Ronettes foram um dos grupos de R&B de maior sucesso dos anos 1960, emplacando sucessos como Be My Baby Walking in the Rain, Baby, I Love You e Sleigh Ride. Após certo destaque na cena novaiorquina, o trio assinou com a gravadora de Phil Spector, que eventualmente produziria Let It Be, dos Beatles.

Ao longo da carreira, as Ronettes fizeram turnês com os Beatles e os Rolling Stones, conquistando sucesso gigantesco tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. O grupo, no entanto, se separou em 1967, após não conseguir emplacar um novo sucesso.

Por anos, o grupo travou batalhas judiciais com Spector, afirmando que o produtor havia embolsado grande parte dos royalties a que elas teriam direito por seu trabalho. A corte de Nova York, no entanto, decidiu contra as Ronettes em 2002, afirmando que o valor recebido por elas havia sido estipulado em contrato.

Após o fim do grupo, Talley Ross seguiu carreira solo, lançando músicas cristãs, mas nunca alcançou o mesmo nível de sucesso de quando estava ao lado das primas. Em 2007, o trio foi incluído no Hall da Fama do Rock n' Roll.

Ross foi casada com Scott Ross, que faleceu em 2023, vítima de um câncer. O casal teve quatro filhos. Ronnie Spector morreu em 2022, após enfrentar um tratamento de câncer, e Estelle Bennett faleceu em 2007.