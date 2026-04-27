Maíra Cardi pede ajuda após filha de 6 meses ser internada nos EUA

Influenciadora Maíra Cardi voltou ao Instagram após meses longe da redes social para pedir orações pela saúde da sua filha mais nova, Eloah, de apenas seis meses

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão juntos desde março de 2023 (Crédito: Reprodução / Redes Sociais)

A influenciadora Maíra Cardi voltou ao Instagram após meses longe da redes social para pedir orações pela saúde da sua filha mais nova, Eloah, de apenas seis meses. Fruto do casamento de Maíra com Thiago Nigro, a bebê está internada nos Estados Unidos por causa de uma bronquiolite.

"Sei que não apareço aqui há mais de um ano! Mas, todas as vezes que apareci aqui para pedir oração para a Sophia [filha mais velha de Maíra, fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar], ela ficou boa muito rápido! Venho pedir orações para a Eloah, o exame positivou o vírus da bronquiolite", escreveu.

A bronquiolite é uma infecção viral que atinge as vias respiratórias e é comum em crianças com menos de dois anos. Em seu desabafo, Maíra falou sobre as dificuldades de passar pela situação fora do Brasil

"Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo o que precisamos para nos sentir seguras! Orem por ela", pediu.

No sábado (25), Maíra já havia comentado sobre o estado de saúde de Eloah. De acordo com ela, a bebê, assim como sua irmã mais velha, Sophia, ficou gripada durante a viagem aos Estados Unidos, e o quadro acabou se agravando.

"Infelizmente, ela teve uma piora, assim como o estado da Sophia teve uma piora", contou, detalhando também o atendimento médico recebido. "Ele fez manobra com as meninas, e elas estão mais estáveis. A Eloah teve febre, foi fechando, e ela não conseguia comer, mas, graças a Deus, encontramos esse médico", acrescentou.

