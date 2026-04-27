Ataque a Anderson Neiff: vídeo mostra marcas de tiros na van que transportava o cantor

Vídeo mostra o estado da van que transportava Anderson Neiff no momento do ataque a tiros sofrido na saída de um show em São Paulo

Vídeo compartilhado nas redes sociais pela equipe de Anderson Neiff mostra o estado da van que transportava o cantor no momento do ataque a tiros (Divulgação e Reprodução de Vídeo/Redes Sociais)

Um vídeo compartilhado nas redes sociais pela equipe de Anderson Neiff mostra o estado da van que transportava o cantor no momento do ataque a tiros sofrido na saída de um show em São Paulo, na manhã desse domingo (26).

Nas imagens, marcas de tiros podem ser vistas nos bancos do veículo. Em outro vídeo, divulgado anteriormente, é possível ver marcas também na parte externa da van.

Horas após o ataque, ainda no domingo, Neiff se pronunciou pela primeira vez e afirmou estar “feliz que a cirurgia deu muito certo” e que é “um milagre”. No vídeo, ele aparece com o braço imobilizado e fala diretamente com os seguidores.

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“Eu estou feliz que a cirurgia deu muito certo. Tive apoio de todo mundo da minha banda, dos meus fãs também, que mandaram mensagem positiva; do meu empresário, que ficou atualizando vocês; minha irmã também, que ficou sem saber o que fazer. Mas Deus colocou a mão e eu sou um milagre hoje. ‘Tamo’ junto, um abraço”, completou.

O cantor pernambucano foi baleado no ombro na manhã do domingo (26), durante uma emboscada. O influenciador voltava de um show acompanhado por 11 pessoas da equipe, quando a van em que estavam foi perseguida por três homens em motocicletas, segundo a Polícia Militar de São Paulo. Após os disparos, os suspeitos fugiram.

A PM informou que foi acionada por volta das 6h30 para a ocorrência, registrada no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital paulista.

Neiff foi socorrido e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia para retirada de ‘fragmentos de projétil’, de acordo com a equipe jurídica.

O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como tentativa de homicídio. Até o momento, os suspeitos não foram identificados, e a motivação do crime segue desconhecida.

