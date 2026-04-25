Vídeo: aniversário da cantora gospel Amanda Wanessa emociona redes sociais

Amanda Wanessa, que completou 39 anos na última segunda-feira (20), sofreu um acidente de trânsito em janeiro de 2021, e ficou com graves sequelas e acamada

Vídeo do aniversário da cantora gospel Amanda Wanessa comoveu fãs nas redes sociais (Reprodução/Redes Sociais)

A comemoração do aniversário da cantora gospel Amanda Wanessa emocionou as redes sociais na última semana. A artista, que completou 39 anos na última segunda-feira (20), sofreu um acidente de trânsito em janeiro de 2021, e ficou com graves sequelas e acamada.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Amanda aparece sentada em uma poltrona e cercada por pessoas que entoam a canção “Eu Cuido de Ti”, gravada pela própria cantora.

No perfil da artista no Instagram, uma homenagem também foi publicada. “Estamos aqui… esperando, crendo, amando você todos os dias. Feliz aniversário, meu anjo. Você nunca deixou de estar presente em nossas vidas”, diz um trecho da mensagem compartilhada por Dobson Santos, marido de Amanda, e Mel, filha do casal.

A história de Amanda Wanessa mudou radicalmente no dia 4 de janeiro de 2021. Com agenda de shows em várias cidades, a artista, então com 34 anos, voltava de uma apresentação quando o caro que ela dirigia bateu em um caminhão que transportava tijolos, na PE-60, em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco.

A cantora está sob os cuidados de sua irmã, Danyele Mendes, desde 26 de setembro de 2025, quando foi transferida da casa do marido, Dobson, para a residência dos seus pais. A mudança aconteceu após a publicação de decisão judicial que determinou uma alteração na curatela de Amanda, tirando o direito de tutela do seu marido e o reservando apenas para sua irmã. Antes, os dois dividiam a curatela da artista.