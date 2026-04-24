Cantor pernambucano Milton Raulino e grupo Chorinho No Mangue fazem show de lançamento de novo EP
Álbum "Milton Raulino e O Chorinho No Mangue" estará disponível nas plataformas digitais no dia 2 e terá pré-lançamento neste domingo (26), com show gratuito às 17h, na Venda Bom Jesus
Publicado: 24/04/2026 às 19:18
(Foto: Hugo Muniz)
O cantor Milton Raulino e o grupo Chorinho No Mangue se apresentam neste domingo (26), às 17h, na Venda Bom Jesus, no Bairro do Recife. O show tem entrada gratuita e acontece em caráter de pré-lançamento de um EP que chega às plataformas digitais no próximo dia 2 de maio, e que sela a amizade musical entre o artista pernambucano e o grupo.
A história dessa parceria começou no início de 2024, quando o Chorinho No Mangue - grupo formado pelos músicos Helton Migge, Dan Duarte, Dudu Moreira e Gabriel dos Anjos - convidou Milton Raulino para atuar como vocalista junto ao grupo instrumental. A proposta era reinterpretar a música pernambucana e brasileira através da sonoridade emblemática do Choro, refrescando-a e aproximando-a das novas gerações.
Desde então dois anos se passaram, e o projeto Milton Raulino & O Chorinho No Mangue cresceu e ganhou notoriedade no Grande Recife, se destacando por unir a excelência musical do Chorinho No Mangue e a performance autêntica de Raulino. Nesse período, o projeto realizou dezenas de shows em bares, restaurantes, eventos públicos e privados, e em grandes festividades locais, como na Festa da Vitória Régia e no Carnaval do Recife.
Selando essa parceria musical, o projeto se apresenta neste domingo (26/04) lançando oficialmente o EP “Milton Raulino & O Chorinho no Mangue”, que chega às plataformas digitais no próximo dia 02/05. Com direção de Helton Migge, o álbum reúne quatro faixas que sintetizam o repertório que os artistas têm apresentado ao vivo pelo Recife.
No álbum, constam a faixa autoral inédita “Avenidas Abertas” (Milton Raulino / André Cordeiro); uma regravação do samba “Jura” (Sinhô), com participação da cantora Lu Maciel; “Mesclado” (Ana Ivo / Henrique Annes), clássico do Choro pernambucano, com participação da cantora Dalva Torres; e uma versão choro do brega “Não Devo Nada a Ninguém” (Robson Ricardo), imortalizado na voz do Conde Só Brega.
“No EP, escolhemos registrar músicas que têm marcado o repertório de nossas apresentações, de modo a fortalecer o legado do Choro e também proporcionar sua intersecção com outros gêneros, como o Samba, a Seresta e o próprio Brega. A música recifense é multicultural, e, nesse álbum, buscamos colocar o choro em diálogo com essa pluralidade musical que marca a nossa identidade cultural”, explica Helton Migge.
“Nesses dois anos em que temos nos apresentado juntos pelo Recife, recebemos muito carinho do público e vivemos momentos artísticos muito gratificantes. Lançar esse EP significa honrar nossa trajetória e celebrar essa parceria oportunizada graças ao Choro e ao poder que esse gênero tem de se reinventar e se manter sempre atual e cativante”, comenta Milton Raulino.
O EP “Milton Raulino e O Chorinho No Mangue” e o show de pré-lançamento são realizados com incentivo do edital Multilinguagens - Recife Criativo 2024, através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Prefeitura do Recife.