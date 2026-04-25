Confira a agenda de eventos culturais deste fim de semana (25 e 26), no Recife

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Neste sábado (25) e domingo (26), o Recife conta com extensa programação cultural. Na agenda, exposição, espetáculo, shows e projetos culturais abertos ao público.

Confira:

VIVA O CENTRO

Neste sábado (25), o projeto “Viva o Centro”, da Prefeitura do Recife, trará a Copa do Mundo como temática. A edição anual vai de 9h até 15h, na Rua Duque de Caxias, no bairro de Santo Antônio, contando com música de DJ, grupo de pagode, orquestra de frevo e brinquedos para os pequenos.



EXPOSIÇÃO

A mostra Solos Foto ART.PE SR fica disponível no Terraço de Eventos do Shopping Recife até este domingo (26), reunindo exposições individuais assinadas por 13 galerias e uma agenda de conversas voltada a debater a produção fotográfica contemporânea.



RELEITURA

A releitura “Auto da Compadecida — Uma Farsa Modernesca”, com direção de Célio Pontes e Eron Villar, terá sessões novas, desta vez no Teatro Apolo. Neste sábado, às 19h; no domingo, às 17h.

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MPB4 NO PARQUE

Retornando ao Recife com o show “60 Anos de MPB”, no Teatro do Parque, o conjunto MPB4 realiza apresentação única neste sábado, como parte da turnê comemorativa. Os ingressos estão à venda no site Sympla, custando R$ 200 e R$ 100 (meia).



EP NOVO

O cantor pernambucano Milton Raulino lança o seu primeiro EP em apresentação que acontece neste domingo (26), às 17h, na Venda Bom Jesus, no bairro do Recife. Com direção musical de Helton Migge, as quatro faixas estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir do dia 2 de maio.

SEM TELAS

O projeto “Domingo sem Tela”, promovido pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), em parceria com a Academia Pernambucana de Letras, traz nova edição neste domingo (26), das 14h às 17h, no próprio espaço da APL. O casarão receberá o lançamento de novos títulos da editora e contará ainda com oficinas, contação de histórias e distribuição de picolé e algodão doce para as crianças.

