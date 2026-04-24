Projeto 'Viva o Centro' ocupa o bairro de Santo Antônio neste sábado (25)
Iniciativa pioneira da Prefeitura do Recife, 'Viva o Centro' chega a mais uma edição promovendo ocupação urbana através da oferta de cultura, jogos e serviços gratuitos
Publicado: 24/04/2026 às 18:00
(Divulgação)
Neste sábado (25), mais uma edição do “Viva o Centro”, iniciativa pioneira da Prefeitura do Recife através da Secretaria de Turismo e Lazer, juntamente com o Gabinete do Centro do Recife. O evento tem apoio do Banco do Nordeste Cultural e vai das 9h às 15h, na Rua Duque de Caxias, no bairro de Santo Antônio.
O “Viva o Centro” estimula e promove a reocupação das ruas por meio de ações de cultura, lazer, entretenimento e prestação de serviços à população. A edição atual trará como temática a Copa do Mundo. Seja a de futebol masculino, que será realizada nos EUA, México e Canadá e que começará em menos de dois meses, e a de futebol feminino, que será sediada no Brasil em 2027 — com o Recife como uma das subsedes.
Som de DJ, grupo de pagode, orquestra de frevo - tem música para todos os gostos, começando pontualmente às 9h. Haverá ainda brinquedos para a as crianças, com o serviço de identificação dos pequenos também ativo no local.
Na área de saúde, a população terá acesso a serviços como prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor, avaliação do Índice de Massa Corpórea e orientações sobre atividades físicas com o Programa Academia da Cidade, além de teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B, bem como distribuição de preservativos.
Também será oferecida a segunda via de registro nascimento, casamento e óbito - todas de forma gratuita. Quem for tutor de pet e quiser aproveitar, serão disponibilizados os seguintes serviços: pré-agendamento de castração, vacinação, atendimento geral e recebimento de denúncias de maus-tratos.
Juntar a expectativa do torcedor com o desempenho do Brasil na Copa às atividades do “Viva o Centro” é promover a integração entre o universo esportivo e o espaço urbano, o que aumenta o sentimento de pertencimento e identidade coletiva. O projeto teve sua primeira edição em maio de 2024, no sábado que precedeu o final de semana do Dia das Mães, e nos meses consecutivos a programação passou por ruas emblemáticas do Centro, como a Rua da Imperatriz, Rua Nova, Ponte da Boa Vista, Praça da Independência, Rua Duque de Caxias e Praça Dom Vital.
Confira a programação:
ATRAÇÃO CULTURAL:
9h às 11h - DJ Yuri
11h20 às 13h20 - Pagode do Tag
13h40 às 14h40 - Orquestra de Frevo
SERVIÇOS:
CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
SAÚDE:
Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor
Avaliação do Índice de Massa Corpórea e orientações sobre atividades físicas com o Programa Academia da Cidade
Vigilância Ambiental contra arboviroses, controle de pragas e distribuição de hipoclorito de sódio
Teste rápido de HIV, SÍFILIS e HEPATITE B
Distribuição de preservativos masculino e feminino e gel lubrificante
Sessão de auriculoterapia
Aferição de Pressão Arterial com orientações para promoção da saúde
CDL:
SPC
Serasa
PROCON:
Abertura de reclamações
PRIMEIRA INFÂNCIA:
Vivências Lúdicas do Laboratório da Primeira Infância
POLO INFANTIL:
Escorregador
Arena Baby Kids
Escalada Inflável
Totó Radical
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Serviço Especializado em Abordagem Social
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE:
Identificação de crianças
EMPREL:
Segunda via de registro nascimento, casamento e óbito gratuito
Vem Idoso
Portal Gov.br
Portal Conecta Recife
RG
GUARDA MUNICIPAL:
Alerta Celular
POLO PET:
Pré-agendamento de castração
Recebimento de denúncias de maus-tratos
Vacinação
Atendimento Veterinário
POLO ESPORTIVO:
Jogos e brincadeiras
UNIFAFIRE:
Plantão Psicológico
PRODARTE:
Feira de alimentação e artesanato