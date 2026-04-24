Projeto 'Viva o Centro' ocupa o bairro de Santo Antônio neste sábado (25)

Iniciativa pioneira da Prefeitura do Recife, 'Viva o Centro' chega a mais uma edição promovendo ocupação urbana através da oferta de cultura, jogos e serviços gratuitos

(Divulgação)

Neste sábado (25), mais uma edição do “Viva o Centro”, iniciativa pioneira da Prefeitura do Recife através da Secretaria de Turismo e Lazer, juntamente com o Gabinete do Centro do Recife. O evento tem apoio do Banco do Nordeste Cultural e vai das 9h às 15h, na Rua Duque de Caxias, no bairro de Santo Antônio.

O “Viva o Centro” estimula e promove a reocupação das ruas por meio de ações de cultura, lazer, entretenimento e prestação de serviços à população. A edição atual trará como temática a Copa do Mundo. Seja a de futebol masculino, que será realizada nos EUA, México e Canadá e que começará em menos de dois meses, e a de futebol feminino, que será sediada no Brasil em 2027 — com o Recife como uma das subsedes.

Som de DJ, grupo de pagode, orquestra de frevo - tem música para todos os gostos, começando pontualmente às 9h. Haverá ainda brinquedos para a as crianças, com o serviço de identificação dos pequenos também ativo no local.

Na área de saúde, a população terá acesso a serviços como prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor, avaliação do Índice de Massa Corpórea e orientações sobre atividades físicas com o Programa Academia da Cidade, além de teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B, bem como distribuição de preservativos.

Também será oferecida a segunda via de registro nascimento, casamento e óbito - todas de forma gratuita. Quem for tutor de pet e quiser aproveitar, serão disponibilizados os seguintes serviços: pré-agendamento de castração, vacinação, atendimento geral e recebimento de denúncias de maus-tratos.

Juntar a expectativa do torcedor com o desempenho do Brasil na Copa às atividades do “Viva o Centro” é promover a integração entre o universo esportivo e o espaço urbano, o que aumenta o sentimento de pertencimento e identidade coletiva. O projeto teve sua primeira edição em maio de 2024, no sábado que precedeu o final de semana do Dia das Mães, e nos meses consecutivos a programação passou por ruas emblemáticas do Centro, como a Rua da Imperatriz, Rua Nova, Ponte da Boa Vista, Praça da Independência, Rua Duque de Caxias e Praça Dom Vital.

Confira a programação:

ATRAÇÃO CULTURAL:

9h às 11h - DJ Yuri

11h20 às 13h20 - Pagode do Tag

13h40 às 14h40 - Orquestra de Frevo

SERVIÇOS:

CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

SAÚDE:

Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor

Avaliação do Índice de Massa Corpórea e orientações sobre atividades físicas com o Programa Academia da Cidade

Vigilância Ambiental contra arboviroses, controle de pragas e distribuição de hipoclorito de sódio

Teste rápido de HIV, SÍFILIS e HEPATITE B

Distribuição de preservativos masculino e feminino e gel lubrificante

Sessão de auriculoterapia

Aferição de Pressão Arterial com orientações para promoção da saúde

CDL:

SPC

Serasa

PROCON:

Abertura de reclamações

PRIMEIRA INFÂNCIA:

Vivências Lúdicas do Laboratório da Primeira Infância

POLO INFANTIL:

Escorregador

Arena Baby Kids

Escalada Inflável

Totó Radical

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Serviço Especializado em Abordagem Social

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE:

Identificação de crianças

EMPREL:

Segunda via de registro nascimento, casamento e óbito gratuito

Vem Idoso

Portal Gov.br

Portal Conecta Recife

RG

GUARDA MUNICIPAL:

Alerta Celular

POLO PET:

Pré-agendamento de castração

Recebimento de denúncias de maus-tratos

Vacinação

Atendimento Veterinário

POLO ESPORTIVO:

Jogos e brincadeiras

UNIFAFIRE:

Plantão Psicológico

PRODARTE:

Feira de alimentação e artesanato