Ana Paula Renault revela o que vai fazer com prêmio recorde do BBB 26
Segundo a sister, ela vai buscar aconselhamento financeiro e pretende aproveitar o dinheiro "com muita responsabilidade"
Publicado: 22/04/2026 às 14:07
Ana Paula Renault conquistou o maior prêmio da história do Big Brother Brasil após vencer o reality nesta terça-feira, 21. A jornalista faturou R$ 5,7 milhões depois de ter 75,94% dos votos para vencer a grande final.
Em entrevista ao Mais Você nesta quarta, 22, Ana Paula detalhou o que planeja fazer com o prêmio do BBB 26. Segundo a sister, ela vai buscar aconselhamento financeiro e pretende aproveitar o dinheiro "com muita responsabilidade".
"Dinheiro não aceita desaforo. Estava falando, inclusive, sobre importância da educação financeira. Nós aprendemos a ler, a escrever, mas por que não falamos de dinheiro nas escolas?", questionou. Ana Paula disse querer "saber tirar desse montante o melhor possível".
Além do prêmio principal, a campeã também acumulou R$ 50 mil em dinâmicas com o Ganha-Ganha e o Big Fone, além de um apartamento avaliado em R$ 270 mil por ter chegado ao top 3 do reality e um carro 0 km de um patrocinador.