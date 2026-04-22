Ator Juliano Cazarré é criticado após criar projeto para homens

Ator Juliano Cazarre? (Reprodução/Redes Sociais )

Juliano Cazarré, de 45 anos, recebeu uma enxurrada de críticas em seu Instagram após anunciar a criação de um evento voltado para "fortalecer homens enfraquecidos". Segundo ele, o evento chamado "O Farol e a Forja" terá uma série de palestras, realizadas ao longo de três dias em São Paulo, sobre temas como masculinidade, paternidade, empreendedorismo e vida espiritual.

Em uma série de publicações na rede social, o ator apresenta a proposta do evento e diz que, entre os palestrantes, haverá médicos, empresários, atletas e "líderes que vivem o que pregam". Ele argumenta que a proposta é criar "o maior encontro de homens do Brasil".

"Você resolve tudo no trabalho. Em casa, está no automático. Paga as contas, sustenta a família. Mas não lembra a última vez que sentiu que estava no controle de verdade. E você não é o único a se sentir assim. O Farol e a Forja é um encontro para homens que não se conformam com isso", diz em um post. Juliano é pai de seis filhos, frutos do casamento com Letícia Cazarré.

Diversos famosos se manifestaram nos comentários de uma publicação feita por Cazarré em que ele rebate críticas e diz ter sido "cancelado várias vezes por falar que pai e mãe têm papéis diferentes, por defender a família e não pedir desculpa por ser homem". Segundo o ator, vivemos em "uma sociedade que enfraqueceu os homens e está pagando um preço alto por isso".

Paulo Betti, Maeve Jinkings, Julia Lemmertz, Betty Gofman e Marjorie Estiano estão entre os famosos que rebateram os argumentos do ator.

"Cazarré, te escrevo em nome do carinho gigante que tenho pelo que vivemos juntos", começou Maeve, que atuou com Juliano no longa Boi Neon. Praticamente moramos juntos durante três meses, fizemos juntos um dos mais belos filmes de nossas carreiras. Fomos parceiros. Tenho admiração por teu enorme talento de ator. E, por tudo isso, também me sinto triste. Apenas triste em te ver enredado numa 'auto narrativa' tão perigosa e narcísica. Chega a ser irresponsável. Mas você é adulto, tem recursos. Espero que um dia perceba que tudo não passa de um holograma, de manutenção desesperada de poder de gênero, com graves consequências sociais. Uma loucura coletiva. Fique bem."

Marjorie Estiano afirmou que o discurso adotado por Cazarré não é novo. "Juliano... você não criou... você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias", escreveu a atriz. "Por favor, dá uma olhada para isso", pediu.

Irritado, Paulo Betti foi mais econômico em seu comentário. "É tanto convencimento que ele se refere a si mesmo na terceira pessoa como se fosse uma entidade", apontou, ganhando o apoio de Elisa Lucinda: "É uma viagem narcísica", completou a atriz e poetisa. Betty Goffman também foi de poucas palavras: "Gente, que criatura incompreensível esse ator, esse homem."

Guta Stresser também se incomodou com a publicação e condenou Cazarré. "Vocês querem ser ruins? Sejam. Mas não usem mais o nome do nosso Cristo, que deu a própria vida em sacrifício por todos nós. Inclusive os vendilhões do Templo..."

Em entrevista concedida ao Estadão, Cazarré falou sobre sua relação com a espiritualidade e com a fé.

"Eu não fui criado ateu, eu tive educação religiosa, mas em algum momento da minha juventude fui abandonando a fé. Cheguei a flertar com o ateísmo, falando que podia ser que o mundo realmente não tivesse um criador, que tudo talvez fosse uma grande coincidência de átomos de carbono que vão se juntando, se afastando", contou.

"Mas essa é uma hipótese muito mais absurda. O caos não pode ordenar a si mesmo, é necessária uma inteligência que ordene o caos. Então, eu, num momento muito difícil da minha vida, pedi perdão a Jesus e pedi misericórdia. O pior erro da minha vida, que mais me fez mal, foi o ateísmo. Se você não tem Deus na sua hierarquia de valores, tudo mais fica bagunçado."