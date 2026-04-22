Funcultura abre inscrições de edital voltado para projetos culturais de jovens de baixa renda

A partir desta quarta (22), o Funcultura Microprojeto Cultural recebe projetos de jovens de baixa renda que valorizem culturas periféricas, iniciativas em diversidade e incentivo à leitura. Inscrições devem ser feitas pelo site do Mapa Cultural de Pernambuco até 21 de maio

O edital recebe projetos dedicados às culturas urbanas ligadas ao universo do hip hop, como o grafite e o break dance, por exemplo (Divulgação/Divulgação)

O edital Funcultura Microprojeto Cultural abriu inscrições nesta quarta-feira (22), com foco em jovens de 18 a 29 anos de baixa renda residentes em Pernambuco. Gerido pela Fundarpe, órgão do Governo do Estado, o certame disponibiliza um total de R$ 780 mil para apoiar iniciativas que valorizem culturas periféricas, diversidade e o incentivo à leitura.



Podem concorrer grupos, coletivos, artistas e/ou agentes culturais das culturas tradicionais, cultura popular, hip hop, LGBTQIAPN+, comunidades de imigrantes, além de culturas diversas – refugiados, povos indígenas, quilombolas, ciganos e grupos socioculturais afins. Os interessados podem submeter suas propostas exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural até o dia 21 de maio.



Para participar, os proponentes devem ser produtores culturais (pessoas físicas ou jurídicas) ativos no Cadastro de Produtores Culturais (CPC) e com pelo menos um ano de residência no estado. Cada projeto pode captar até R$ 20 mil, sendo permitido que cada proponente apresente até duas propostas. O edital abrange uma vasta gama de linguagens, desde música e artes visuais até gastronomia e cultura digital.



A proposta do edital é facilitar o acesso de novos agentes ao fomento público, segundo Clarice Andrade, Diretora de Fomento da Fundarpe. “O Funcultura Microprojeto Cultural é destinado a quem ainda não domina o universo dos projetos, que está começando a propor e deseja realizar alguma ação de cultura ou arte no seu coletivo ou comunidade. Ele tem um formulário mais simples e não exige prestação de contas”, sintetiza ela.



A definição de jovem de baixa renda engloba aqueles com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos. Uma característica importante desta seleção é que 70% dos recursos são reservados para projetos de pessoas físicas. Além disso, o edital assegura a descentralização dos recursos, garantindo a aprovação de pelo menos dois projetos por região de desenvolvimento do estado e em Fernando de Noronha.



As ações incentivadas podem variar entre criação, produção, formação e gestão de espaços culturais. O edital exemplifica projetos voltados para a afirmação de identidades de gênero e raça, manifestações de rua como o hip hop e o passinho, e atividades que aproximem o público da literatura. O objetivo é fortalecer redes e fóruns coletivos que atuem na base da economia da cultura e na preservação de patrimônios.



O Microprojeto integra o cronograma anual do Funcultura, que investirá R$ 39 milhões em 2024. O fundo é considerado o principal mecanismo de incentivo à produção artística em Pernambuco, operando através de uma gestão compartilhada entre o Governo do Estado e a sociedade civil. Atualmente, além desta categoria, seguem abertos os editais para as áreas de Música, Geral e Patrimônio Cultural.

