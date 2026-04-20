Classic Hall recebe show de Roupa Nova nesta sexta-feira (24), às 20h

Roupa Nova promete trazer ao show no Classic Hall sucessos como "Dona", "Whisky a Go Go", "Volta pra Mim" e "A Viagem", além de surpresas especialmente para o público pernambucano

(Divulgação)

O Classic Hall recebe, nesta sexta-feira (24), a partir das 20h, a banda Roupa Nova traz show que integra a sequência da turnê que traz clássicos como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim” e “A Viagem”, além de algumas surpresas reservadas para o público pernambucano. Os últimos ingressos estão à venda na bilheteria da casa e no site da Bilheteria Digital (https://checkout2.bilheteriadigital.com/simplesmente-roupa-nova-24-de-abril).

Formada por Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares, a banda segue renovando sua história sem perder o carisma e a identidade musical que conquistaram fãs em todo o país. Com a tradição de casa cheia em todas as passagens pelo Classic Hall, a expectativa para esta sexta é de mais uma noite inesquecível para públicos de todas as gerações.

O conjunto, que completou 45 anos em 2025, já acumula mais de 20 milhões de discos vendidos, 38 álbuns lançados e 35 temas de novelas.