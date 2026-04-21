Material girl: Madonna oferece recompensa por figurino desaparecido após Coachella

O apelo veio após sua apresentação ao lado de Sabrina Carpenter como atração principal do último fim de semana no festival

Sabrina Carpenter e Madonna durante apresentação no festival (Reprodução/Redes sociais)

Madonna fez um apelo nas redes sociais para que as roupas que usou em sua recente apresentação no Coachella com Sabrina Carpenter sejam devolvidas. A cantora, de 67 anos, usou o Instagram para pedir ajuda na busca pelas peças que desapareceram após o show.

"Descobri que as peças vintage que usei sumiram: meu figurino, que tirei do meu armário pessoal — jaqueta, corset, vestido e outras peças", escreveu a diva do pop.

"Não são apenas roupas, elas fazem parte da minha história", afirmou, acrescentando que outros itens vintage também desapareceram.

O apelo veio após sua apresentação viral ao lado de Sabrina Carpenter como atração principal do último fim de semana no festival californiano.

A dupla cantou os sucessos de Madonna "Vogue" (1990) e "Like a Prayer" (1989), músicas que dominaram as paradas musicais do mundo todo uma década antes mesmo de Carpenter nascer.

"Tenho esperança e rezo para que alguma alma bondosa encontre esses itens e entre em contato", disse Madonna, acrescentando: "Ofereço uma recompensa pela sua devolução em segurança".