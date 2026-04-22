Ana Paula é campeã do BBB 26 e leva prêmio de R$ 5,7 milhões

Milena ficou em segundo lugar e Juliano em terceiro

Ana Paula teve 75,84% dos votos (Globo/Beatriz Damy)

Em uma reta final marcada por fortes emoções, Ana Paula Renault tornou-se a campeã do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) na noite desta terça-feira (21). A jornalista, de 44 anos, conquistou o prêmio de R$ 5,7 milhões, o maior da história de um reality show no Brasil.

Ela dividiu o pódio com seus maiores aliados no jogo: a babá Milena Moreira, que ficou em segundo lugar, e o dançarino Juliano Floss, que terminou na terceira posição.

A vitória ocorreu apenas dois dias após o falecimento do pai da mineira, o advogado e ex-deputado Gerardo Renault.

Participante do grupo dos Veteranos, Ana Paula retornou ao programa 10 anos após sua polêmica passagem pelo BBB 16, edição da qual foi expulsa após um desentendimento com um colega de confinamento durante uma festa.