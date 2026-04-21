Pequeno Encontro da Fotografia acontece pela primeira vez no Centro do Recife

Entre quarta-feira (22) e sábado (25), a 11ª edição do Pequeno Encontro de Fotografia contará com exibições de foto, oficinas, lançamentos de obras e saídas coletivas de fotografia pelo Recife

Foto de Hermes Costa Neto que integra a mostra Ciranda Fotográfica (Crédito: Hermes Costa Neto)

Depois de brilhar como protagonista visual no filme “O Agente Secreto”, o Recife reafirma sua vocação imagética ao receber, pela primeira vez, o Pequeno Encontro da Fotografia, que acontece a partir desta quarta-feira (22) até sábado (25).

Com acesso gratuito, o festival se divide entre o Porto Digital, no Bairro do Recife – que concentra exibições fotográficas e oficinas – e o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), na Boa Vista, onde a programação inclui lançamentos de livros, obras de fotógrafas convidadas e imagens produzidas em saídas coletivas de fotografia pela cidade. Parte das atividades também será realizada online, ampliando o acesso ao público.

Realizado anteriormente em Olinda, o Pequeno Encontro da Fotografia chega à sua 11ª edição com trabalhos organizados em quatro eixos — corpo, gênero, memória e território — que atravessam os principais debates contemporâneos sobre fotografia e imagem.

As criações foram selecionadas por meio de convocatória. “É inspirador porque permite que artistas e fotógrafos nos mostrem coisas que às vezes não conhecíamos”, afirma Eduardo Queiroga, que assina a curadoria ao lado de Maria Chaves e Mateus Sá.

Na sexta-feira (24) e no sábado (25), o Porto Digital recebe a Ciranda Fotográfica e as Projeções, com ensaios e séries que abordam, por exemplo, identidade, ancestralidade e as relações entre seres humanos e natureza. Algumas obras partem de arquivos pessoais, como álbuns de família, enquanto outras foram realizadas em espaços como terreiros de candomblé no Recife e em Olinda. “Para mim, é uma das partes mais interessantes do evento. A dinâmica se aproxima de uma exposição, mas com os autores apresentando e comentando suas obras”, explica o curador.

Além disso, no Mamam, serão projetadas as imagens feitas na manhã de sábado pelos participantes da Expedição Fotográfica. A atividade tem início no Parque 13 de Maio, em Santo Amaro, é aberta ao público e não exige inscrição prévia nem formação profissional em fotografia. “É uma parte muito bacana de fotografar, encontrar pessoas e conversar”, garante Eduardo. A organização recomenda apenas o uso de uma câmera digital, como a do próprio celular, para que o participante consiga enviar as imagens a tempo da projeção coletiva.



PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (22/4)

8h às 12h – Oficina de Fotografia Experimental, com o Coletivo Ciano, Cidade (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

| Para estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Ernesto Silva

14h às 17h – Oficina Colagem e a fabulação de si, com Marina Feldhues (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

14h às 17h – Espaço da Pesquisa, com curadoria de Greice Schneider (UFS) – Painel 1

| Apresentação ao vivo pelo YouTube e textos publicados no site do festival

Olhar de mãe, olhar de filha: fotografia e memória – Julianna Nascimento Torezani (Ilhéus - BA)

Olhar para homens: uma nova linguagem visual – Gabriela Massote (Rio de Janeiro - RJ)

Lavagem de Cabeça –Alex Hermes (Rio de Janeiro - RJ)

Através da imagem: a fotografia como arte contemporânea – Sarah Aquino Barboza e Mariane Rotter (Porto Alegre - RS)

19 h às 21 h – Espaço da Pesquisa, com curadoria de Greice Schneider (UFS) – Painel 2

| Apresentação ao vivo pelo YouTube e textos publicados no site do festival

| Apresentação ao vivo pelo YouTube e textos publicados no site do festival O tecido das imagens: arte têxtil e a fotografia contemporânea – Victa de Carvalho (Rio de Janeiro - RJ)

Os sangrados: enquadramentos biopolíticos e cenas de interpelação em fotografias do Fundo Rockefeller – Marcela Barbosa Lins (Belo Horizonte - MG)

Nos silêncios do passado presente resistem os gritos desaparecidos – Eder Martins (São Paulo - SP)

A pele da terra: uma lente para uma paisagem – José Afonso Jr. (Recife - PE)

Quinta-feira (23/4)

8h às 12h – Oficina de Fotografia Experimental, com o Coletivo Ciano, Cidade (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

| Para estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Ernesto Silva

14h às 17h – Oficina Colagem e a fabulação de si, com Marina Feldhues (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

Sexta-feira (24/4)

8h30 – Ciranda Fotográfica e roda de conversa com Marina Feldhues (PE) sobre o fotolivro Viagem ao Brasil (1865-1866): a desordem da carne

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

Vestígios – Ale Ruaro (São Paulo - SP)

História a contrapelo – Cris Miranda (Rio de Janeiro - RJ)

Jornada Del Muerto – Márcia Charnizon (MG)

MEMÓRIA S.A. – Marcelo Prais (São Paulo - SP)

contrafluxo – Amanda Canhestro (Belo Horizonte - MG)

14 h – Projeções e Ciranda Fotográfica

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

Projeções:

Lavagem de Cabeça – Alex Hermes (Rio de Janeiro - RJ)

Um grande passado pela frente – viviane piccoli (São Paulo - SP)

Hummus – NEGROSOOUSA (Granja - CE)

Repetir o futuro – Cassandra Barteló (Salvador - BA)

Pemba – Meysa Medeiros (Natal - RN)

Purificando – Paula Giordano (Belém - PA)

Santo, na trilha das comitivas – Karina Martins (Belém - PA)

Ciranda Fotográfica:

Orixás, Mestres e Folhas – Hermes Costa Neto (Recife - PE)

Inventário dos lugares impossíveis – Nana Brasil (Salvador - BA)

ainda que desapareça – fabricio victor magno (Caruaru/Recife - PE)

Ulupuwene, A luta das mulheres – Amandine Goisbault (Paudalho - PE)

Raízes Pivotantes – Ana Carvalho (Olinda - PE)

18h30 – Participação no evento Publicações Independentes Pernambucanas

| Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Mesa SOLOS + Pequeno Encontro de Fotografia. Com participações de Priscila Buhr, José Afonso Jr, Clara Simas e Mergulha e Voa. Mediação de Mateus Sá.

Sábado (25/4)

8h30 às 12 h – Expedição Fotográfica com ponto de partida no Parque 13 de Maio (Santo Amaro)

| Passeio guiado pela La Ursa Tours e o Coletivo CineRuaPE pelo centro do Recife com paradas em alguns pontos para fotografar (lista de interesse para avisos sobre o roteiro).



17h – Café Pequeno

| Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) – Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Apresentação de resultados das oficinas Fotografia Experimental, com o Coletivo Ciano, Cidade (PE) e Colagem e a fabulação de si, com Marina Feldhues (PE)

Lançamento dos livros Arquivo, Fotografia e a Carne Negra: Um Estudo Ante-Estética de Suas (Po)éticas Implicadas, de Marina Feldhues (PE); Sertão de Lembranças, de José Afonso Junior, Mariana Véras e Leonardo Bastião (PE); e Presenças, de Mergulha e Voa (PE)

Pequeno em Ação: apresentação da Mergulho, de Eliane Velozo (PE), e exibição da videoarte Madonnas e Fridas, obra coletiva fruto do projeto Madonnas e Fridas – Arte e Maternidade como agenciamentos políticos, de Ana Sabiá (SC), vencedor do 17º Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia (participantes: Ale Baldissarelli, Ana Flor, Ana Musova, Andrea Bernardelli, Cecília Carvalho, Chris Bueno, Clarissa Borges, Coletivo Lumaterna, Cristal Luz, Cynthia Barros, Dani De Moraes, Daniela Balestrin, Daniela Petrucci, Daniela Torrente, Di Menegazzi, Elisa Elsie, Fabi Salomao, Fernanda Klee, Ilana Bar, Irmina Walczak, Jana Cunha, Jennifer Cabral, Karen Caetano, Laura Aidar, Leticia Valverdes, Lia de Paula, Luciana Whitaker, Luiza Kons, Madame Pagu, Malu Teodoro, Mari Queiroz, Marian Starosta, Mariana Hauck, Mariana Machado, Marina Luna, Marina S. Alves, Marisi Bilini, Marta Suzi, Melissa Flores, Monique Olive, Nana Moraes, Patricia Dias, Belaestilosa, Patrícia Goùvea, Paula Huven, Priscila Cunaccia, Sandra Resende, Tami Orlando, Tatiana Reis, Valéria Mendonça e Zuleika de Souza).

Premiação da Ciranda Fotográfica

Exibição das fotos feitas por participantes da Expedição Fotográfica

Reprise das obras selecionadas para as Projeções





PROGRAMAÇÃO





Quarta-feira (22/4)

8 h às 12 h – Oficina de Fotografia Experimental, com o Coletivo Ciano, Cidade (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

| Para estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Ernesto Silva

14 h às 17 h – Oficina Colagem e a fabulação de si, com Marina Feldhues (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

14 h às 17 h – Espaço da Pesquisa, com curadoria de Greice Schneider (UFS) – Painel 1

| Apresentação ao vivo pelo YouTube e textos publicados no site do festival

Olhar de mãe, olhar de filha: fotografia e memória – Julianna Nascimento Torezani (Ilhéus - BA)

Olhar para homens: uma nova linguagem visual – Gabriela Massote (Rio de Janeiro - RJ)

Lavagem de Cabeça –Alex Hermes (Rio de Janeiro - RJ)

Através da imagem: a fotografia como arte contemporânea – Sarah Aquino Barboza e Mariane Rotter (Porto Alegre - RS)

19 h às 21 h – Espaço da Pesquisa, com curadoria de Greice Schneider (UFS) – Painel 2

| Apresentação ao vivo pelo YouTube e textos publicados no site do festival

O tecido das imagens: arte têxtil e a fotografia contemporânea – Victa de Carvalho (Rio de Janeiro - RJ)

Os sangrados: enquadramentos biopolíticos e cenas de interpelação em fotografias do Fundo Rockefeller – Marcela Barbosa Lins (Belo Horizonte - MG)

Nos silêncios do passado presente resistem os gritos desaparecidos – Eder Martins (São Paulo - SP)

A pele da terra: uma lente para uma paisagem – José Afonso Jr. (Recife - PE)

Quinta-feira (23/4)

8 h às 12 h – Oficina de Fotografia Experimental, com o Coletivo Ciano, Cidade (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

| Para estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Ernesto Silva

14 h às 17 h – Oficina Colagem e a fabulação de si, com Marina Feldhues (PE)

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

Sexta-feira (24/4)

8h30 – Ciranda Fotográfica e roda de conversa com Marina Feldhues (PE) sobre o fotolivro Viagem ao Brasil (1865-1866): a desordem da carne

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

Vestígios – Ale Ruaro (São Paulo - SP)

História a contrapelo – Cris Miranda (Rio de Janeiro - RJ)

Jornada Del Muerto – Márcia Charnizon (MG)

MEMÓRIA S.A. – Marcelo Prais (São Paulo - SP)

contrafluxo – Amanda Canhestro (Belo Horizonte - MG)

14 h – Projeções e Ciranda Fotográfica

| Porto Digital – auditório do Núcleo de Gestão, no Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife

Projeções:

Lavagem de Cabeça – Alex Hermes (Rio de Janeiro - RJ)

Um grande passado pela frente – viviane piccoli (São Paulo - SP)

Hummus – NEGROSOOUSA (Granja - CE)

Repetir o futuro – Cassandra Barteló (Salvador - BA)

Pemba – Meysa Medeiros (Natal - RN)

Purificando – Paula Giordano (Belém - PA)

Santo, na trilha das comitivas – Karina Martins (Belém - PA)





Ciranda Fotográfica:

Orixás, Mestres e Folhas – Hermes Costa Neto (Recife - PE)

Inventário dos lugares impossíveis – Nana Brasil (Salvador - BA)

ainda que desapareça – fabricio victor magno (Caruaru/Recife - PE)

Ulupuwene, A luta das mulheres – Amandine Goisbault (Paudalho - PE)

Raízes Pivotantes – Ana Carvalho (Olinda - PE)

18h30 – Participação no evento Publicações Independentes Pernambucanas

| Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Mesa SOLOS + Pequeno Encontro de Fotografia. Com participações de Priscila Buhr, José Afonso Jr, Clara Simas e Mergulha e Voa. Mediação de Mateus Sá.

Sábado (25/4)

8h30 às 12 h – Expedição Fotográfica com ponto de partida no Parque 13 de Maio (Santo Amaro)

| Passeio guiado pela La Ursa Tours e o Coletivo CineRuaPE pelo centro do Recife com paradas em alguns pontos para fotografar (lista de interesse para avisos sobre o roteiro).





17 h – Café Pequeno

| Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) – Rua da Aurora, 265, Boa Vista