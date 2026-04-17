Artista circense pernambucana Índia Morena estampa cartaz do documentário 'Mambembe'

Dirigido por Fabio Meira (de 'Tia Virgínia'), documentário é estrelado por Índia Morena, que é Patrimônio Vivo de Pernambuco

Índia Morena é o principal destaque do documentário, que estreia nos cinemas no dia 14 de maio (Divulgação/Roseira Filmes)

Patrimônio Vivo de Pernambuco, a artista circense Índia Morena é destaque no cartaz do documentário “Mambembe”, novo longa do diretor Fabio Meira (de “Tia Virgínia” e “As Duas Irenes”), que celebra a força do circo itinerante brasileiro.

Com mais de 60 anos dedicados ao picadeiro, a pernambucana se tornou um símbolo da tradição de montagens, viagens e relação construída com a plateia. Ela contracena com o ator brasiliense Murilo Grossi, com a artista potiguar Madona Show e com a atriz e assistente de direção carioca Dandara Ohana, que interpreta Jéssica, ex-artista circense de Belém.

“Mambembe” mistura documentário e ficção para transformar o próprio processo cinematográfico em parte da história. O filme estreou na Première Brasil do Festival do Rio e foi exibido em diversos festivais desde então, como a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o Forumdoc.BH e o Cine-PE: Festival do Audiovisual.

No documentário, três mulheres de um circo itinerante — Índia Morena, Madona Show e Jéssica — cruzam o caminho de um misterioso topógrafo.

Confira a crítica publicada sobre o filme aqui durante a cobertura da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A estreia nos cinemas está marcada para o dia 14 de maio.

