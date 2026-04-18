Ivete Sangalo, Xangai e frevo animam o Grande Recife neste final de semana

Xangai (Diego Marcel/Divulgação)

Quem busca boas alternativas para sair de casa neste final de semana vai encontrar uma programação repleta de exposições e shows de diversos estilos musicais. Entre as opções estão a mostra “Chaves: Experience”, em homenagem a série mexicana “Chaves”, que está em cartaz no shopping RioMar, com ingressos a partir de R$ 25. Já as opções musicais incluem o festival Rap Gold Recife, no sábado, com apresentações de BK, Matuê e Brandão e ingressos a partir de R$ 125. Saiba mais detalhes sobre outros destaques abaixo.

XANGAI

O músico baiano Xangai apresenta o show “Cantoria com Vida” no Teatro do Parque neste sábado, às 20h. A apresentação conta com a participação de João Farias, filho de Vital Farias, com quem Xangai trabalhou nos projetos “Cantoria 1 e 2”, que também foi integrado por Elomar e Geraldo Azevedo. Aos 77 anos, o músico celebra os 50 anos de carreira desde o lançamento do seu disco de estreia, “Acontecivento” (1976). Os ingressos custam a partir de R$ 80.

IVETE

A cantora baiana retorna neste sábado (18) para mais uma apresentação do show Ivete Clareou, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, às 14h, em que resgata e intensifica a sua relação com o samba, que sempre permeou seu trabalho. Priscila Senna, Felipe Pezzoni (Banda Eva) e Silvânia Aquino são os convidados, com entrada no palco marcada para 17h. O show propõe um formato de palco 360º e o repertório promete clássicos e inéditas.

FREVO

O espetáculo musical “Bolo de Rolo”, do multiartista Ângelo Madureira, reúne elementos de manifestações populares pernambucanas, no terceiro andar do Paço do Frevo. O show traz frevo, coco, maracatu e ciranda em uma roupagem pop e contemporânea, contando com músicas autorais. Ângelo canta e dança no projeto e é acompanhado em cena por bailarinos e performers que participam do curso livre “Passo Patrimônio”, ministrado por ele em março.