Festival Virtuosi começa sua 27ª edição nesta quarta (15) com shows eruditos gratuitos no Recife Antigo

O 27º Festival Virtuosi Rafael Garcia ganha as ruas do Recife a partir desta quarta (15), quando a violonista Gabriele Leite se apresenta na Av. Rio Branco. Na quinta-feira (16), o evento segue no Teatro de Santa Isabel, onde recebe concertos de música erudita gratuitos até o sábado (18)

Gabriele Leite estreia como composita no álbum 'Gunûncho' (Foto: Lucas Mezzacapa/Divulgação)

Quem caminha pelo Recife Antigo sabe que o lugar transpira história, mas também tem música correndo solta pelas vielas. A partir desta quarta (15), a paisagem ganha um reforço de alta sofisticação com o início do 27º Festival Virtuosi Rafael Garcia, tradicional encontro de música erudita da cidade.

O tom da abertura fica a cargo da talentosa violonista Gabriele Leite, em concerto especial a céu aberto na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, às 17h30. Nos dias seguintes, o evento se recolhe à imponência do Teatro de Santa Isabel, onde a programação segue com entrada franca até o próximo sábado (18).



A apresentação ao ar livre dialoga com a proposta do Virtuosi de tornar a música erudita mais acessível no Recife, dando sequência a uma trajetória que já incluiu apresentações no Pátio de São Pedro, na Igreja da Madre de Deus e no Compaz Miguel Arraes.

“Faz parte do nosso propósito. Foi o festival que levou, pela primeira vez, uma orquestra sinfônica para a periferia do Recife”, afirma a pianista Ana Lucia Altino, diretora artística e fundadora do festival ao lado do seu marido, o saudoso maestro Rafael Garcia.

Às margens do Capibaribe, Gabriele Leite assume as cordas com faixas de seu segundo álbum, “Gunûncho”. O repertório transita entre obras de Chiquinha Gonzaga, Lina Pires de Campos, Tania León e Thea Musgrave, além, claro, de composições autorais da artista.

Não à toa, ela chega a este Virtuosi em plena ascensão, colhendo os frutos de uma trajetória que já lhe rendeu, entre outros feitos, a indicação ao Prêmio da Música Brasileira como Artista Revelação. “O Virtuosi tem sido, acima de tudo, um espaço para o novo”, diz Ana Lúcia.

Da próxima quinta-feira (16) em diante, o festival se instala no Santa Isabel. A mudança de cenário não altera o refinamento da programação, que segue com obras de peso. Lá, serão apresentadas as três Sonatas de Brahms – todas de número 1, dedicadas ao violino, à viola e ao violoncelo — com execução do violista Rafael Altino.

O pianista português Vasco Dantas, em sua primeira apresentação no Recife, traz o recital “Fados, Folias e Outras Danças Portuguesas”. E Gabriele Leite volta à cena para, junto a Rafael, executar “A História do Tango”, de Astor Piazzolla.

Reforçando a vocação do festival para revelar e acolher talentos, três instrumentistas selecionados via convocatória integram a grade do Santa Isabel. A flautista Sabrina dos Santos e o contrabaixista Matheus Cabral representam Pernambuco, ambos acompanhados pelo pianista gravataense Luis Felipe Oliveira, enquanto a pianista Alice Casado chega da Bahia para completar o trio de jovens solistas. “Há muitos jovens talentosos, mas ainda falta espaço. É fundamental ampliar as oportunidades para essa nova geração”, observa a co-idealizadora do Virtuosi.

Nada mais coerente, portanto, do que entregar o desfecho do festival a quem representa essa nova geração. A Orquestra Jovem de Pernambuco, regida por Nilson Galvão, realiza o concerto de encerramento com o espetáculo “Uma Noite na Ópera”.

Já a soprano paraense Adriane Queiroz assume o posto de solista da noite, interpretando peças como a “Ave Maria” de Otello (Verdi), o” Prelúdio de Carmen” (Bizet) e “Me Llaman la Primorosa” , da zarzuela “O Barbeiro de Sevilha” (Giménez).

