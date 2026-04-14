Grupo Terra, blocos líricos e quadrilha estão entre os novos patrimônios culturais do Recife

Criado em 1993, o Grupo Terra é a mais longeva banda de samba de Pernambuco. (Ricardo Nigro/Divulgação)

Na última quarta-feira (8), cinco projetos artísticos da capital pernambucana passaram a ser considerados Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. São os casos da Quadrilha Origem Nordestina, do Bloco Lírico Flores do Capibaribe, do Grupo Terra, da Feira Criativa Crabolando e do Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira do Recife. Os projetos de lei que previam o título para as atividades foram votados na Câmara Municipal dos Vereadores e, após a promulgação, a decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade.

De acordo com o texto da lei, a Feira Crabolando deve passar a contar com medidas do Poder Executivo para preservação, valorização e promoção das suas atividades, em reconhecimento do seu papel cultural, artístico, econômico e social. O projeto realiza diversas edições, todos os meses, em diferentes espaços públicos do Recife, como a Praça do Rosário, na Várzea, e o Parque da Jaqueira. A programação costuma contar com feira de artesãos e estilistas da cidade, além de apresentações musicais e teatrais.

Os principais ciclos festivos do estado também foram contemplados através de representantes das tradições juninas e carnavalescas. Criada em 1994 no Morro da Conceição, a Quadrilha Origem Nordestina é bicampeã pernambucana do festival de quadrilhas do estado e, ao longo do ano, trabalha para ajudar na promoção da tradição do São João em todo o Brasil. Já o Bloco Lírico Flores do Capibaribe e o Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira são reconhecidos como agremiações que atuam na preservação e promoção do frevo.

O Grupo Terra, por sua vez, é uma dos grupos mais tradicionais da cena de samba pernambucana. Fundada por músicos recifenses em 1993, a banda é conhecida dentro do segmento por conta do seu repertório autoral, já tendo sido a banda de base ou de abertura em shows de artistas como Lecy Brandão, Almir Guineto, Teresa Cristina, Seu Jorge, Jorge Aragão e Jovelina Pérola Negra. Apontado como o grupo de samba mais longevo do estado, o Terra ainda hoje é referência para os artistas pernambucanos mais jovens do segmento.

