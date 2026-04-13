Coprodução brasileira 'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul' vai estrear no 79º Festival de Cannes

Longa coproduzido pela Desvia (produtora de 'O Último Azul'), 'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul' representa a América Latina na Semana da Crítica, mostra do Festival de Cannes dedicada a novos talentos

Longa traz no elenco o ator cearense Demick Lopes (de 'A Filha do Palhaço') (Divulgação)

A Semana da Crítica, que ocorre durante o Festival de Cannes, divulgou sua seleção oficial para este ano com a presença de "Seis Meses no Prédio Rosa e Azul", coprodução do Brasil com México e Dinamarca, entre os longas da competição. Dirigido pelo mexicano Bruno Santamaría Razo (do documentário "Cosas que No Hacemos"), o filme tem ainda o ator cearense Domick Lopes (de "A Filha do Palhaço") no elenco.

A história é inspirada nas memórias do cineasta e se passa na Cidade do México do início dos anos 1990, quando Bruno completou 11 anos e começou a identificar sentimentos fortes pelo seu melhor amigo, Vladimir.

"Seis Meses no Prédio Rosa e Azul" possui grande participação brasileira, com a produtora Rachel Daisy, radicada no Recife, além de Ellis e Camille Reis, contando ainda com a produtora executiva pernambucana Amanda de Luna.

Boa parte do trabalho de pós-produção do filme foi feito no Brasil, com os editores Marília Moraes (de “Malu”) e Eduardo Serrano (de “O Agente Secreto”), além da desenhista de som Miriam Bideram, do compositor musical Leo Chermont, o estúdio de efeitos especiais Aberração Kromatica Filmes, e das pós-produtoras Bia Baggio e Ivich.

O Brasil marcou presença em peso na Semana da Crítica em edições passadas. Com "Baby", em 2024, Ricardo Teodoro venceu o prêmio de Ator Revelação, projetando o filme de Marcelo Caetano como um dos mais importantes do cinema brasileiro dos últimos anos.