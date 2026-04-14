Com Sellton Mello no elenco, 'La Perra' marca mais uma presença brasileira em Cannes

Dirigido pela chilena Dominga Sotomayor e produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira (de 'Ainda Estou Aqui'), 'La Perra' será exibido na Quinzena dos Realizadores, mostra paralela do Festival de Cannes

Selton Mello estará em Cannes pela primeira vez (Divulgação)

Em mais uma adição brasileira ao Festival de Cannes 2026, o longa 'La Perra', com Selton Mello no elenco, foi confirmado na 58ª Quinzena dos Realizadores, mostra paralela dedicada a cineastas com ideias de vanguarda e desafios às convenções narrativas e estilísticas. O longa é dirigido pela chilena Dominga Sotomayor e produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira (indicado ao Oscar por 'Me Chame pelo Seu Nome' e 'Ainda Estou Aqui').

A trama, protagonizada por Manuela Oyarzún, adapta um romance homônimo de Pilar Quintana e trata de uma mulher solitária que vive em uma ilha remota no sul do Chile e resgata uma cadela filhote, que começa a cuidar como filha. O vínculo a obriga a enfrentar ressentimentos intensos e relacionamentos quebrados, além de um trauma que insiste em retornar.

Esta será a primeira vez de Selton Mello no Festival de Cannes. Já Rodrigo Teixeira já apresentou alguns filmes no evento, levando também à Quinzena dos Realizadores de 2019 o sucesso 'O Farol', de Robert Eggers, e ainda, na competição pela Palma de Ouro, 'Armageddon Time', de James Gray, em 2022.

O 79º Festival de Cannes ocorrerá entre 12 e 23 de maio, na Riviera Francesa, e contará com a cobertura presencial do Diario pelo segundo ano consecutivo.