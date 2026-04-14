Com Sellton Mello no elenco, 'La Perra' marca mais uma presença brasileira em Cannes
Dirigido pela chilena Dominga Sotomayor e produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira (de 'Ainda Estou Aqui'), 'La Perra' será exibido na Quinzena dos Realizadores, mostra paralela do Festival de Cannes
Publicado: 14/04/2026 às 09:27
Selton Mello estará em Cannes pela primeira vez (Divulgação)
Em mais uma adição brasileira ao Festival de Cannes 2026, o longa 'La Perra', com Selton Mello no elenco, foi confirmado na 58ª Quinzena dos Realizadores, mostra paralela dedicada a cineastas com ideias de vanguarda e desafios às convenções narrativas e estilísticas. O longa é dirigido pela chilena Dominga Sotomayor e produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira (indicado ao Oscar por 'Me Chame pelo Seu Nome' e 'Ainda Estou Aqui').
A trama, protagonizada por Manuela Oyarzún, adapta um romance homônimo de Pilar Quintana e trata de uma mulher solitária que vive em uma ilha remota no sul do Chile e resgata uma cadela filhote, que começa a cuidar como filha. O vínculo a obriga a enfrentar ressentimentos intensos e relacionamentos quebrados, além de um trauma que insiste em retornar.
Esta será a primeira vez de Selton Mello no Festival de Cannes. Já Rodrigo Teixeira já apresentou alguns filmes no evento, levando também à Quinzena dos Realizadores de 2019 o sucesso 'O Farol', de Robert Eggers, e ainda, na competição pela Palma de Ouro, 'Armageddon Time', de James Gray, em 2022.
O 79º Festival de Cannes ocorrerá entre 12 e 23 de maio, na Riviera Francesa, e contará com a cobertura presencial do Diario pelo segundo ano consecutivo.