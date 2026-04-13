BBB26: Quem será o eliminado nesta terça-feira (14)? Enquete mostra parcial
Ana Paula, Juliano e Gabi disputam o paredão
Publicado: 13/04/2026 às 08:28
Ana Paula, Gabi e Juliano disputam o paredão (Divulgação)
Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o paredão do Big Brother 2026. O participante escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil será revelado na edição ao vivo do programa, na noite desta terça-feira (14). Saiba como anda a votação.
Como o Paredão foi formado?
Ana Paula foi indicada diretamente pela Líder da semana, Jordana. Ao justificar sua escolha, a sister afirmou que seguiu a coerência do seu jogo: “Vou indicar uma pessoa que é uma adversária e que acho muito forte. Tenho respeito, mas desde o início do jogo discordei de diversas atitudes.”
Gabriela foi a mais votada pela casa, recebendo quatro votos no Confessionário.
Ainda durante a tarde, Jordana foi beneficiada pela dinâmica “Sonho de Poder”, ao escolher o item premiado que lhe deu direito a mais uma indicação ao Paredão. Ela optou por Juliano, justificando a decisão como uma forma de equilibrar a disputa: “Ele já me indicou direto [ao Paredão]. Vai ser interessante ver um Paredão com um Camarote, um Veterano e uma Pipoca.”
Na reta final do programa, a semana não contou com Prova do Anjo nem com a tradicional Prova Bate e Volta, levando os três indicados diretamente à berlinda.
Enquete
A votação parcial da enquete do UOL indica liderança de Gabriela na rejeição, seguida por Juliano e Ana Paula:
Gabriela – 51,56%
Juliano Floss – 31,37%
Ana Paula Renault – 17,07%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.