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Grande vencedor do Festival de Gramado, 'Cinco Tipos de Medo' entra em cartaz

Rodado no Mato Grosso e com elenco encabeçado por Bárbara Coeln, Bella Campos e Xamã, 'Cinco Tipos de Medo' explora violência urbana de Cuiabá

André Guerra

Publicado: 12/04/2026 às 18:27

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"O filme me pegou completamente de surpresa. Fiquei muito feliz com o resultado e já vimais duas vezes", diz Bárbara Colen (Divulgação)

Em uma trama ambientada em Cuiabá e cheia de núcleos intercalados, o thriller de ação “Cinco Tipos de Medo” mostra o jovem Murilo (vivido por João Vitor Silva) começando a se envolver com sua antiga enfermeira Marlene (Bella Campos), que, por sua vez, vive um relacionamento abusivo com o traficante Sapinho (Xamã), preso em uma operação policial liderada por Luciana (Bárbara Colen) e, na cadeia, auxiliado pelo advogado misterioso Ivan (Rui Ricardo Diaz).

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Grande vencedor dos Kikitos de Melhor Filme, Roteiro, Ator Coadjuvante (Xamã) e Montagem no 53º Festival de Cinema de Gramado e agora em cartaz nos cinemas, “Cinco Tipos de Medo” foi concebido e dirigido por Bruno Bini a partir de seu curta-metragem “Três Tipos de Medo”, de 2016. A ideia do cineasta foi explorar em maiores camadas a violência urbana da região periférica do Jardim Novo Colorado.

“Eu adoro filmes que sabem explorar a relação entre o peso e a leveza. E acho que ‘Cinco Tipos de Medo’ faz isso muito bem. O resultado ficou bem diferente do que eu imaginava e me pegou muito de surpresa quando vi pela primeira vez. Já vi outras duas vezes e gosto muito do resultado”, afirma Bárbara Colen, conhecida por suas participações em “Aquarius” e “Bacurau”, em conversa com o Diario.

“Cinco Tipos de Medo” foi o filme mais aplaudido na competição de longas brasileiros do Festival de Gramado em 2025. Bruno Bini já havia feito o thriller de ficção científica “Loop”, com Bruno Gagliasso, e, neste filme, avança em sua ambição de produzir filmes de gênero com apelo de grande público.

Bárbara Colen destaca ainda como o filme reflete o estado de pavor da sociedade brasileira e mundial diante da iminência da violência. “Na época em que fiz ‘Bacurau’, as cenas violentas foram bastante debatidas, mas estavam muito em um lugar de resistência, de legítima defesa contra a agressão estrangeira. Neste caso aqui, é um estado de pavor que todos nós compartilhamos, diante de um momento delicado pelo qual o mundo está passando”, reflete a atriz mineira.

 

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