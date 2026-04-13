Britney Spears é internada em clínica de reabilitação para tratar abuso de substâncias

Um representante de Britney Spears informou que ela foi voluntariamente até uma clínica de reabilitação para buscar tratamento

Britney Spears (VALERIE MACON/AFP)

Britney Spears foi internada em uma clínica de reabilitação por conta do abuso de substâncias. A informação foi publicada pelo site norte-americano Page Six na noite deste domingo, 12.

Um representante da cantora informou ao veículo que ela foi voluntariamente até a instituição para buscar tratamento.

No último dia 4 de março, Britney foi presa sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias em uma rodovia perto do condado de Ventura, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela foi algemada e levada sob custódia, sendo liberada cerca de nove horas depois.