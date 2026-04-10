"Já sinto o Brasil como minha segunda casa", diz from20 sobre retorno ao Recife com o grupo coreano WAY BETTER

Recife entra na rota do WAY BETTER na turnê 'Global Warming' pelo Brasil, com a proposta de descentralizar o acesso a apresentações de k-pop

from20, HELLO GLOOM, Kang Yuchan, Lim Sejun e o DJ YYJ integram o projeto WAY BETTER, que se apresenta no Teatro Luiz Mendonça (Foto: Divulgação)

Neste domingo (12), o grupo sul-coreano WAY BETTER desembarca no Recife para apresentação no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem. O show integra a turnê 2026 WAY BETTER WORLD TOUR: Global Warming, que passa por 13 cidades brasileiras entre março e abril. Os ingressos variam de R$ 120 (meia-entrada na plateia) a R$ 620 (inteira VVIP) e estão disponíveis online neste link.

Com uma proposta que se distancia do circuito tradicional das grandes turnês internacionais, a Global Warming aposta na ampliação do acesso ao k-pop, incluindo cidades fora do eixo Sudeste e priorizando uma experiência mais próxima entre artistas e fãs.

Após passarem pelo Recife no ano passado em um formato mais enxuto, from20 (ex-BIGSTAR) e HELLO GLOOM (ex-IMFACT) retornam agora acompanhados por Kang Yuchan (A.C.E.) e Lim Sejun (VICTON). "Sinto-me orgulhoso e feliz por cumprir tão rápido a nossa promessa de voltar para os fãs”, afirma from20. “Especialmente porque é a primeira vez do Sejun no Brasil, então fico ainda mais realizado e animado para mostrar a ele o quanto este país é caloroso e cheio de paixão", completa.

Para HELLO GLOOM, o reencontro com o público brasileiro ganha novos significados com a formação atual. “Criar memórias no Brasil com os novos integrantes torna tudo ainda mais especial. Estou ansioso pela conexão que teremos com os fãs e por vivenciar novas experiências culturais durante a turnê”, diz.

Além do Recife, o roteiro contempla capitais e centros culturais de diferentes regiões do país, como Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Manaus, Salvador e Rio de Janeiro. A resposta do público, inclusive, tem sido um dos motores da turnê, especialmente para quem visita o país pela primeira vez.

A construção coletiva do espetáculo passa diretamente pelas trajetórias anteriores dos artistas em grupos de k-pop, que influencia tanto o trabalho em equipe quanto a liberdade criativa no palco. “As atividades em grupo ajudaram muito a aprender como harmonizar e ceder uns aos outros. Como todos têm experiência nisso, a turnê segue de forma divertida e sem problemas”, afirma from20.

“O que mais me impressionou foi a energia que os fãs nos entregam, que chega a dominar o artista. Ver o quanto todos aproveitam o momento com paixão me deu coragem para ser mais ousado no palco”, relata Lim Sejun.

Para Kang Yuchan, a bagagem no A.C.E segue presente, mas ganha novos contornos dentro da WAY BETTER. “Essa trajetória construiu uma base sólida como artista. Estar aqui me faz aprender muito e experimentar novos lados”, afirma.

Além do repertório autoral, o espetáculo também abre espaço para referências à música brasileira, como no cover de “Imaturo”, de Jão. A escolha dialoga com o próprio conceito da turnê, que aposta em intensidade e conexão direta com o público.

“Queríamos criar um palco ‘quente’ e atraente o suficiente para fazer o planeta arder”, explica from20, ao comentar o conceito inspirado no slogan “Hot People Listen to WAY BETTER”. HELLO GLOOM amplia a ideia ao incluir o público nessa construção: “Os fãs que nos acompanham são as pessoas ‘hot’. O lugar onde nós e eles nos reunimos é o ‘Global Warming’.”

A turnê reforça a estratégia de expansão internacional da empresa e evidencia o movimento de aproximação entre a cultura sul-coreana e o público brasileiro fora dos grandes centros. Para os artistas, no entanto, o vínculo já se consolidou para além da agenda de shows.

“Agora já sinto o Brasil como minha segunda casa, um lugar de conforto e paz”, diz from20. HELLO GLOOM completa: “Ver pessoas do outro lado do mundo cantando nossas músicas é uma das maiores bênçãos da vida.” Já Kang Yuchan projeta o impacto da nova formação no palco: “Com as novas energias, tenho certeza de que quem vier não vai conseguir parar de acompanhar a WAY BETTER”.