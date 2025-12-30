HELLO GLOOM e from20 relembram show no Recife; dupla coreana retorna em 2026 no grupo WAY BETTER

Em conversa exclusiva com o Diario de Pernambuco, o duo coreano detalha os melhores momentos da apresentação no Teatro Boa Vista em outubro

from20 (ex-BIGSTAR), HELLO GLOOM (ex-IMFACT), Kang Yuchan (A.C.E.), Lim Sejun (VICTON) e o DJ YYJ formam o WAY BETTER (Foto: Divulgação)

Meses depois das luzes do Teatro Boa Vista se apagarem, o calor da noite de 8 de outubro ainda reverbera nas lembranças do duo coreano HELLO GLOOM e from20, que compõem o grupo WAY BETTER. Em uma conversa tranquila, longe do burburinho dos shows, a dupla revisita sua passagem pelo Recife.

O que poderia ser apenas uma data no itinerário da turnê All Eyes on Me revelou-se, para ambos, uma conexão genuína que ligou o palco a um público pernambucano ávido por um pedaço do K-pop em sua cidade.

All Eyes on Me nasceu, em sua essência, como um projeto sobre desejo. O desejo de serem vistos, de crescer, de receber amor. No Brasil, e especialmente no Recife, esse desejo encontrou seu espelho. A energia da plateia, cantando junto a um repertório que mesclou K-R&B, pop alternativo e até bregafunk, validou essa busca e criou um ciclo de troca.

E como todo bom ciclo, ele se renova. Desta vez com o time completo, a turnê intitulada 2026 WAY BETTER WORLD TOUR: Global Warming chega ao Recife em 12 de abril do próximo ano. KANG YUCHAN (A.C.E.), LIM SEJUN(VICTON) e o DJ YYJ sobem ao palco junto de HELLO GLOOM e from20, com local e início da venda de ingressos ainda a serem anunciados.

Na conversa a seguir, com exclusividade ao Diario de Pernambuco, os artistas falam sobre saudade, energia e as reflexões que levaram do Brasil e prometem trazer de volta em 2026.



Entrevista com from20 e HELLO GLOOM

Diario de Pernambuco: Quais foram as principais inspirações para o conceito e o som da turnê All Eyes on Me?

from20: Acho que nossas maiores inspirações foram nossa música e nosso crescimento. Enquanto procurávamos o nome da turnê, achamos que incorporar o nome do nosso single 'Eyes On Me', que lançamos este ano, transmitiria uma mensagem semelhante, mas com uma sensação renovada.

HELLO GLOOM: Esta turnê está repleta do nosso desejo de receber amor e crescer o máximo possível.

Diario de Pernambuco: Como a experiência anterior de vocês em grupos (from20 no BIGSTAR e HELLO GLOOM no Imfact) influenciou a dinâmica de vocês como uma dupla independente?

HELLO GLOOM: Acho que o que mais aprendi foi sobre gratidão e sinceridade em relação ao amor dos fãs. A razão pela qual podemos fazer música é graças aos fãs. Aprendi muitas coisas quando estava promovendo como ídolo, e por isso, acho, posso incorporá-las naturalmente nas minhas atividades atuais.

from20: Há muito que aprendi, mas estou me esforçando para fazer o presente ser diferente das minhas experiências passadas. Adoro poder estar ativo sem restrições.

Diario de Pernambuco: Nesta turnê, vocês estão levando o K-pop a cidades onde os fãs muitas vezes não têm a oportunidade de ver shows internacionais de perto. O que significa para vocês poder aproximar sua música dessas pessoas?

HELLO GLOOM: Há uma diferença de doze horas entre Brasil e Coreia, e leva mais de trinta horas de avião para ir de um país ao outro. Fico maravilhado e extasiado por nossa música não só estar sendo tocada em lugares tão distantes de casa, mas também pelos fãs curtirem e cantarem junto conosco. Eu sonhava com dias como esses, e o fato de eles terem se tornado realidade é uma história diferente. Também quero visitar muitas cidades, compartilhar nossa música e me tornar uma influência positiva dentro do K-pop, mas mais do que isso, essa experiência me deixou muito feliz.

Diario de Pernambuco: Qual é a principal diferença entre se apresentar para um público brasileiro em comparação com um público sul-coreano ou europeu?

from20: Acho que a reação do público varia em cada país. Há países que focam apenas em assistir à performance, e há países cujo público pula e canta animadamente junto. Acho que essas diferenças são o que torna ainda mais emocionante. No caso do Brasil, é sempre como se estivéssemos tendo uma grande festa todos juntos. E essa foi a impressão que tive deste show também.

Diario de Pernambuco: Na opinião de vocês, o K-pop e a música brasileira têm algo em comum?

HELLO GLOOM: Não tenho certeza. Honestamente, uma vez que você procura pontos em comum sob o guarda-chuva da música pop, muitas coisas começam a parecer semelhantes, então chamar algo de 'semelhante' parece um pouco vago. E para ser sincero, tenho um pouco de inveja - a música brasileira parece ter sua própria cultura. Você pode sentir o modo como as pessoas vivem nela, e essa sinceridade é muito legal para mim.

Para o K-pop, acho que seu crescimento massivo veio mais de sua energia e desenvolvimento do que de raízes culturais. Mas às vezes me pergunto... E se tivéssemos um pouco mais dessa base cultural?

Diario de Pernambuco: Há algum artista brasileiro com quem vocês gostariam de colaborar?

from20: Sou fã de muitos artistas brasileiros, mas depois de ver a colaboração de The Weeknd com Anitta, também pensei "Adoraria colaborar com ela".

Diario de Pernambuco: Quais comidas brasileiras vocês já experimentaram até agora? Quando chegarem a Recife, não deixem de experimentar o bolo de rolo, é uma deliciosa especialidade local.

GLOOM: Eu realmente amo a comida brasileira, e quero experimentar tudo. E tenho certeza que também experimentei a especialidade de Recife! Da próxima vez, se surgir uma oportunidade, adoraria experimentar pratos mais diversificados!

Diario de Pernambuco: Que mensagem vocês gostariam de deixar para os fãs em Recife que estão aguardando ansiosamente pelo show?

HELLO GLOOM: Honestamente, encerramos os shows tão bem que isso pode muito bem ser minhas considerações finais. Acho que nunca vou esquecer o Brasil - a praia em Recife e os fãs... Já sinto muita saudade.

from20: Acho que poderemos nos encontrar novamente no ano que vem, e provavelmente com bastante frequência. Por favor, aguardem as novas músicas e palcos que preparamos. Hot people listen to WAY BETTER.