Fundaj recebe mostra de filmes com 21 títulos nacionais neste mês

A partir desta quinta-feira (9), o Cinema da Fundação vai trazer a mostra "A Cinemateca é Brasileira", que chega às salas Derby e Museu com programação variada

O clássico contemporâneo 'Que Horas Ela Volta?', de Anna Muylaert, é um dos filmes da programação da mostra (Divulgação)

Sessões gratuitas e abertas ao público vão tomar conta do Cinema da Fundação a partir da quinta-feira (9), até o dia 22 deste mês, como parte da programação da mostra “A Cinemateca é Brasileira - Da Comédia ao Drama”, que traz ao Recife uma variada seleção que perpassa diferentes gêneros cinematográficos da filmografia nacional. O projeto faz parte da iniciativa Viva Cinemateca, com as exibições planejadas tanto para a Sala Derby quanto para a Sala Museu (entre os dias 16 e 22, apenas nesta última), ambas da Fundação Joaquim Nabuco.

No total, estão reunidos curtas e longas de diversas tradições estilísticas e temáticas, evidenciando o universo criativo que existe entre os cineastas nacionais de todas as gerações. Criada em 2023, a iniciativa tem o objetivo de revitalizar filmes, séries de televisão e outros documentos audiovisuais, buscando, assim, ampliar e modernizar a Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo desde 1997. A expansão dessa ideia de preservação está no centro da mostra que chega à capital pernambucana.

Entre os filmes selecionados para a programação, estão algumas obras que marcaram o cinema brasileiro dos últimos anos. Logo no primeiro dia do projeto, nesta quinta, às 15h, no Derby, será exibido o thriller de ação “Última Parada 174”, lançado em 2008 e dirigido por Bruno Barreto, que reconstitui um dos casos de sequestro de maior comoção no país: o do garoto de rua Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da Chacina da Candelária, em 1993, no Rio de Janeiro, onde anos depois sequestrou um ônibus.

Logo em seguida, no mesmo dia, será a vez do jovem clássico “O Lobo Atrás da Porta”, dirigido por Fernando Coimbra e protagonizado por Leandra Leal, suspense livremente inspirado no chocante caso da Fera da Penha. Um marco na produção nacional de 2013, o filme é até hoje discutido entre especialistas no cinema brasileiro e, além de ter dado à atriz o troféu Redentor no Festival do Rio, levou seu realizador a comandar produções estrangeiras, como “Castelo de Areia” e a série “Narcos”.

Revelando a contundência da produção de gênero feita no Brasil, será exibido na mesma data, fechando o dia de abertura, o terror “Morto Não Fala”, dirigido por Dennison Ramalho e com Daniel de Oliveira no papel principal, interpretando um funcionário de um necrotério que consegue ouvir confissões dos mortos. O trabalho é constantemente citado como um dos maiores destaques da produção de horror nacional.

A programação conta ainda com sucessos como a comédia “Saneamento Básico”, de Jorge Furtado, que reúne Fernanda Torres e Wagner Moura em uma história ambientada no Rio Grande do Sul; o drama “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, um dos mais debatidos da última década; e ainda “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, primeiro e único filme brasileiro indicado ao Oscar de Melhor de Animação (2016), e o documentário “Últimas Conversas”, último filme de Eduardo Coutinho, lançado postumamente.

Confira a programação completa:

Sala Derby | 9 a 15 de abril:

09 de abril (quinta-feira)

15h20 — Última Parada 174

17h30 — O Lobo Atrás da Porta

19h30 — Morto Não Fala

10 de abril (sexta-feira)

17h50 — Candinho + A Velha a Fiar

19h50 — Abrigo Nuclear

21h40 — O Estranho Mundo de Zé do Caixão + O Duplo



11 de abril (sábado)

15h25 — O Menino e o Mundo + Lé com Cré

17h15 — A Hora e Vez de Augusto Matraga

19h30 — Saneamento Básico, o Filme

21h40 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura



12 de abril (domingo)

14h30 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura

16h25 — São Bernardo

18h40 — O Homem do Pau-Brasil



14 de abril (terça-feira)

15h30 — Los Silencios

17h20 — Branco Sai, Preto Fica + O Pedestre

19h30 — Que Horas Ela Volta? + Escasso



15 de abril (quarta-feira)

15h25 — Amei um Bicheiro

17h15 — A Hora e Vez de Augusto Matraga

19h30 — Últimas Conversas + A Entrevista



Sala Museu | 16 a 22 de abril:



16 de abril (quinta-feira)

15h00 — Amei um Bicheiro

16h50 — O Estranho Mundo de Zé do Caixão + O Duplo

19h00 — O Lobo Atrás da Porta



17 de abril (sexta-feira)

15h30 — Morto Não Fala

17h40 — Candinho + A Velha a Fiar

19h40 — Saneamento Básico, o Filme



18 de abril (sábado)

14h30 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura

16h30 — Los Silencios

17h50 — Últimas Conversas + A Entrevista

19h50 — Branco Sai, Preto Fica + O Pedestre



19 de abril (domingo)

14h30 — O Menino e o Mundo + Lé com Cré

16h20 — Que Horas Ela Volta? + Escasso

18h50 — A Hora e Vez de Augusto Matraga



21 de abril (terça-feira)

14h40 — O Homem do Pau-Brasil

16h50 — São Bernardo

19h00 — Última Parada 174



22 de abril (quarta-feira)

15h15 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura

17h15 — Abrigo Nuclear

19h00 — Los Silencios.