° / °
Viver
CINEMA

Fundaj recebe mostra de filmes com 21 títulos nacionais neste mês

A partir desta quinta-feira (9), o Cinema da Fundação vai trazer a mostra "A Cinemateca é Brasileira", que chega às salas Derby e Museu com programação variada

André Guerra

Publicado: 07/04/2026 às 05:00

Seguir no Google News Seguir

O clássico contemporâneo 'Que Horas Ela Volta?', de Anna Muylaert, é um dos filmes da programação da mostra/Divulgação

O clássico contemporâneo 'Que Horas Ela Volta?', de Anna Muylaert, é um dos filmes da programação da mostra (Divulgação)

Sessões gratuitas e abertas ao público vão tomar conta do Cinema da Fundação a partir da quinta-feira (9), até o dia 22 deste mês, como parte da programação da mostra “A Cinemateca é Brasileira - Da Comédia ao Drama”, que traz ao Recife uma variada seleção que perpassa diferentes gêneros cinematográficos da filmografia nacional. O projeto faz parte da iniciativa Viva Cinemateca, com as exibições planejadas tanto para a Sala Derby quanto para a Sala Museu (entre os dias 16 e 22, apenas nesta última), ambas da Fundação Joaquim Nabuco.

No total, estão reunidos curtas e longas de diversas tradições estilísticas e temáticas, evidenciando o universo criativo que existe entre os cineastas nacionais de todas as gerações. Criada em 2023, a iniciativa tem o objetivo de revitalizar filmes, séries de televisão e outros documentos audiovisuais, buscando, assim, ampliar e modernizar a Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo desde 1997. A expansão dessa ideia de preservação está no centro da mostra que chega à capital pernambucana.

Entre os filmes selecionados para a programação, estão algumas obras que marcaram o cinema brasileiro dos últimos anos. Logo no primeiro dia do projeto, nesta quinta, às 15h, no Derby, será exibido o thriller de ação “Última Parada 174”, lançado em 2008 e dirigido por Bruno Barreto, que reconstitui um dos casos de sequestro de maior comoção no país: o do garoto de rua Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da Chacina da Candelária, em 1993, no Rio de Janeiro, onde anos depois sequestrou um ônibus.

Veja também:

Logo em seguida, no mesmo dia, será a vez do jovem clássico “O Lobo Atrás da Porta”, dirigido por Fernando Coimbra e protagonizado por Leandra Leal, suspense livremente inspirado no chocante caso da Fera da Penha. Um marco na produção nacional de 2013, o filme é até hoje discutido entre especialistas no cinema brasileiro e, além de ter dado à atriz o troféu Redentor no Festival do Rio, levou seu realizador a comandar produções estrangeiras, como “Castelo de Areia” e a série “Narcos”.

Revelando a contundência da produção de gênero feita no Brasil, será exibido na mesma data, fechando o dia de abertura, o terror “Morto Não Fala”, dirigido por Dennison Ramalho e com Daniel de Oliveira no papel principal, interpretando um funcionário de um necrotério que consegue ouvir confissões dos mortos. O trabalho é constantemente citado como um dos maiores destaques da produção de horror nacional.

A programação conta ainda com sucessos como a comédia “Saneamento Básico”, de Jorge Furtado, que reúne Fernanda Torres e Wagner Moura em uma história ambientada no Rio Grande do Sul; o drama “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, um dos mais debatidos da última década; e ainda “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, primeiro e único filme brasileiro indicado ao Oscar de Melhor de Animação (2016), e o documentário “Últimas Conversas”, último filme de Eduardo Coutinho, lançado postumamente.

 

Confira a programação completa:

Sala Derby | 9 a 15 de abril:

09 de abril (quinta-feira)
15h20 — Última Parada 174
17h30 — O Lobo Atrás da Porta
19h30 — Morto Não Fala
10 de abril (sexta-feira)
17h50 — Candinho + A Velha a Fiar
19h50 — Abrigo Nuclear
21h40 — O Estranho Mundo de Zé do Caixão + O Duplo


11 de abril (sábado)
15h25 — O Menino e o Mundo + Lé com Cré
17h15 — A Hora e Vez de Augusto Matraga
19h30 — Saneamento Básico, o Filme
21h40 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura


12 de abril (domingo)
14h30 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
16h25 — São Bernardo
18h40 — O Homem do Pau-Brasil


14 de abril (terça-feira)
15h30 — Los Silencios
17h20 — Branco Sai, Preto Fica + O Pedestre
19h30 — Que Horas Ela Volta? + Escasso


15 de abril (quarta-feira)
15h25 — Amei um Bicheiro
17h15 — A Hora e Vez de Augusto Matraga
19h30 — Últimas Conversas + A Entrevista


Sala Museu | 16 a 22 de abril:


16 de abril (quinta-feira)
15h00 — Amei um Bicheiro
16h50 — O Estranho Mundo de Zé do Caixão + O Duplo
19h00 — O Lobo Atrás da Porta


17 de abril (sexta-feira)
15h30 — Morto Não Fala
17h40 — Candinho + A Velha a Fiar
19h40 — Saneamento Básico, o Filme


18 de abril (sábado)
14h30 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
16h30 — Los Silencios
17h50 — Últimas Conversas + A Entrevista
19h50 — Branco Sai, Preto Fica + O Pedestre


19 de abril (domingo)
14h30 — O Menino e o Mundo + Lé com Cré
16h20 — Que Horas Ela Volta? + Escasso
18h50 — A Hora e Vez de Augusto Matraga


21 de abril (terça-feira)
14h40 — O Homem do Pau-Brasil
16h50 — São Bernardo
19h00 — Última Parada 174


22 de abril (quarta-feira)
15h15 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
17h15 — Abrigo Nuclear
19h00 — Los Silencios.

Cinema , festival , Rio de Janeir
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP