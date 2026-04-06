BBB 26: Enquete atualizada indica quem sai amanhã (7) no reality show
Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desta semana no BBB 26
Publicado: 06/04/2026 às 10:12
Eliminação acontece nesta terça-feira (7), e o participante mais votado pelo público deixará o reality. (Globo/ Manoella Mello)
A eliminação do próximo participante do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) acontece na noite desta terça-feira (7). Na disputa pela permanência na casa estão Jordana, Marciele e Samira, e quem receber o maior número de votos do público será eliminado do reality.
Como foi formado o Paredão?
No Paredão desta semana, Jordana foi indicada pelo líder da semana, Juliano, que conquistou a liderança logo após escapar do Paredão que eliminou a sister Chaiany.
Na votação da casa, Marciele e Samira empataram com dois votos cada. Coube então ao líder desempatar, e Juliano optou por enviar Marciele ao Paredão.
Mesmo assim, Samira não escapou. Jordana teve direito a um contragolpe e escolheu puxar a sister para a berlinda, definindo assim o trio que disputa a permanência na casa.
Enquete
A parcial da enquete do UOL, atualizada às 8h30, indica a possível eliminação de Samira. A sister lidera com mais de 60% das intenções de voto, seguido por Jonas, enquanto Gabriela aparece com baixa rejeição.
Confira as porcentagens exatas:
1. Samira - 62,27%
2. Jordana - 33,07%
3. Marciele - 4,66%
Como votar no Gshow?
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.