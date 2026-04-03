Mostra no Recife celebra Júlio Bressane e Rosa Dias com sessões gratuitas no Cinema São Luiz e UFPE

Projetos da UFPE e da UFRPE realizam mostra em celebração aos 80 anos do cineasta Júlio Bressane e da sua companheira Rosa Dias em abril no cinema São Luiz e da UFPE

Mestre do cinema brasileiro, Júlio Bressane está prestes a completar 80 anos (Foto: Jackson Romanelli/Universo Produção)

Em celebração aos 80 anos do cineasta brasileiro Júlio Bressane, cineclubes do Recife promovem uma mostra especial nos cinemas Cinema São Luiz e Cinema da UFPE, em homenagem ao diretor e à sua companheira, Rosa Dias. As exibições acontecem aos domingos de abril (dias 5, 12, 19 e 26) no São Luiz, e nos dias 9 e 10, quinta e sexta-feira, na UFPE. Todas as sessões são gratuitas e não exigem retirada prévia de ingressos.



A iniciativa é organizada pelos projetos universitários Cineclube XHY247, da Universidade Federal de Pernambuco, e Cineclube LEIA, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Parte da programação contará com apresentações e debates conduzidos por pesquisadores das áreas de cinema, história e filosofia.



Com mais de seis décadas de produção, Júlio Bressane é responsável por uma das filmografias mais importantes do cinema brasileiro, que vai desde os trabalhos da produtora Belair — criada ao lado de Rogério Sganzerla e Helena Ignez — como Barão Olavo, o Horrível (1969) e Cuidado Madame (1970), até obras mais recentes, como Beduíno (2016), estrelado por Alessandra Negrini e Fernando Eiras.



Projetos universitários



O Cine XHY247-UFPE, criado em 2024 por professores e estudantes da UFPE, promove sessões que vão de clássicos a produções independentes, estimulando o debate crítico e reunindo participantes de diferentes áreas.



Já o LEIA-UFRPE, fundado em 2022, é um grupo interdisciplinar voltado ao estudo das sociedades da Antiguidade a partir de uma perspectiva não eurocêntrica, buscando descolonizar a compreensão histórica e aproximar esse passado das discussões contemporâneas.



Programação completa



Cinema São Luiz

05/04 (domingo), 14h – Cleópatra (2007), 116 min



12/04 (domingo), 18h30 – Memórias de um Estrangulador de Loiras (1971), 70 min + Beduíno (2016), 75 min



19/04 (domingo), 14h – São Jerônimo (1999), 75 min



26/04 (domingo), 14h – Barão Olavo, o Horrível (1969), 61 min + Matou a Família e Foi ao Cinema (1969), 64 min



Cinema da UFPE



09/04 (quinta-feira), 16h – Sermões: A História de Antônio Vieira (1989), 78 min



18h – Nietzsche em Nice (2004), 14 min + Dias de Nietzsche em Turim (2001), 85 min (com debate)



10/04 (sexta-feira), 16h – O Anjo Nasceu (1969), 64 min



18h – A Família do Barulho (1970), 60 min + Cuidado Madame (1970), 68 min