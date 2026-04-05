Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém, na Baixada Fluminense

O cantor Zeca Pagodinho levou a Páscoa às ruas de Xerém, na Baixada Fluminense, distribuindo ovos de chocolate para crianças da região na tarde do último sábado (4)

Zeca Pagodinho levou a Páscoa às ruas de Xerém (Reprodução)

O cantor Zeca Pagodinho levou a Páscoa às ruas de Xerém, na Baixada Fluminense, distribuindo ovos de chocolate para crianças da região na tarde do último sábado (4).

Em suas redes sociais, o cantor postou vídeos com a legenda: "Coelhinho da Páscoa chegou mais cedo em Xerém! Hoje teve distribuição de ovos de chocolate na região, com Zeca Pagodinho e sua família mantendo essa tradição de anos! Feliz Páscoa, família do samba! Que seja com muito amor, paz e samba, é claro!".

No vídeo, Zeca ainda comemorou: "Boa Páscoa para todos! Vai começar a nossa festa. Vamos sair por aí distribuindo ovo de Páscoa".



O cantor possui um sítio em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O local, refúgio do artista, já chegou a servir de cenário para um de seus trabalhos audiovisuais.