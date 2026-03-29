Cowboy é eliminado do BBB 26 com 67,95% da média dos votos
Com Modo Turbo, BBB 26 elimina Cowboy e acelera dinâmica com nova formação de paredão no mesmo dia
Publicado: 29/03/2026 às 16:23
Alberto Cowboy (Divulgação/Globo)
O Big Brother Brasil (BBB) 26 teve mais uma eliminação neste domingo (29), em edição exibida excepcionalmente à tarde. Cowboy foi o eliminado da vez, com 67,95% da média dos votos.
O participante disputava a permanência na casa com Jordana e Boneco, que receberam 3,31% e 28,74% da média dos votos, respectivamente.
Antes do resultado oficial, enquetes já indicavam uma tendência de saída. Levantamento do Estadão apontava Leandro Boneco como o mais votado para deixar o programa, com cerca de 50% da preferência do público. Na sequência, apareciam Alberto Cowboy, com 39%, e Jordana, com 10%.
A eliminação aconteceu durante o primeiro programa do dia, exibido às 14h55, logo após a Temperatura Máxima, da Globo. A mudança faz parte da dinâmica do Modo Turbo, que acelera o ritmo do reality com menos intervalos entre provas, formações de Paredão e eliminações.
- BBB 26: Perfil de Alberto Cowboy publica nota acusando 'jogo de cartas marcadas'
- MinC anuncia R$ 630 milhões para o audiovisual; PE receberá R$ 24 milhões
- BBB 26: Enquete atualizada indica quem sai amanhã (24) no reality show
- Mostra Reverbo reúne 25 artistas da música pernambucana para nove shows no Recife em março
Segundo o apresentador do programa Tadeu Schmidt, o domingo conta com duas exibições. Após a saída de um participante à tarde, o programa retorna à noite, às 23h, depois do Fantástico, quando será realizada uma nova Prova do Líder e a formação de mais um Paredão.
No Modo Turbo, o jogo entra em uma fase decisiva, com ciclos mais curtos: o paredão deste domingo, 29, foi formado na quinta-feira, 26, enquanto a nova berlinda, definida ainda hoje à noite, será responsável pela eliminação da próxima terça-feira 31.
Festa do BBB
No sábado (28), os participantes do BBB receberam a cantora Ludmilla na casa. O show privativo teve patrocínio da rede de fast food McDonald’s. A artista, além de cantar hits da carreira musical, conheceu onde os brothers dormem. Passeando pelos quartos e até banheiros, Lud conversou com os competidores em clima descontraído.