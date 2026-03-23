BBB 26: Enquete atualizada indica quem sai amanhã (24) no reality show
Gabi, Jonas e Juliano estão no Paredão desta semana no BBB 26
Publicado: 23/03/2026 às 08:48
Jonas, Gabi e Juliano estão no paredão do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)
O próximo eliminado do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será definido na noite desta terça-feira (24). No paredão da semana, Gabi, Jonas e Juliano disputam a permanência na casa, e o participante mais votado pelo público deixará a competição.
Como foi formado o Paredão?
No Paredão desta semana, Leandro 'Boneco' foi indicado após uma dinâmica especial realizada na última sexta-feira (20), na qual ele escolheu uma caixa que o levou para a berlinda. No sábado (21), no entanto, ele conseguiu se livrar da indicação ao enfrentar Jonas e Jordana no “Triângulo de Risco”. Na dinâmica, os participantes trocaram caixas entre si, e Jordana acabou ficando com a caixa que continha a pulseira de Boneco — o que transferiu a vaga no Paredão para ela.
Juliano foi indicado pelo líder da semana, Alberto Cowboy.
Jonas foi o participante mais votado pela casa e, com isso, teve direito ao contragolpe. Ele então escolheu Gabi para completar o Paredão. Em seguida, Jordana, Jonas e Gabi disputaram a prova Bate e Volta, e Jordana levou a melhor, garantindo a permanência na casa e escapando da berlinda.
Assim, o Paredão da semana ficou formado por Gabi, Jonas e Juliano
Enquete
A parcial da enquete do UOL, atualizada às 8h30, indica a possível eliminação de Juliano. O influencer lidera com mais de 60% das intenções de voto, seguido por Jonas, enquanto Gabriela aparece com baixa rejeição.
Confira as porcentagens exatas:
1. Juliano Floss - 62,14%
2. Jonas Sulzbach - 33,91%
3. Gabriela - 3,96%
Como votar no Gshow?
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.