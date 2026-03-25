BBB 26: Perfil de Alberto Cowboy publica nota acusando 'jogo de cartas marcadas'

Alberto Cowboy (BBB26) (Foto: Reprodução/TV Globo)

Após a eliminação de Jonas Sulzbach do Big Brother Brasil 26, a equipe do veterano Alberto Cowboy publicou uma nota nesta quarta-feira, 25, criticando a produção do reality show por um suposto favorecimento a Ana Paula Renault dentro do jogo. Em uma postagem divulgada nas redes sociais do participante, o time responsável pela comunicação acusou o programa de ser um "jogo de cartas marcadas".

"Volte ao Big Brother Brasil como convidado e tenha uma narrativa construída independente da sua performance na casa", disse a postagem. "Ganhe 8 provas em uma única temporada. Não desrespeite a história de alguém. Se posicione em embates. Fuja dos Paredões. Não seja planta. E, mesmo assim, você não tem chance de ganhar um jogo de cartas marcadas", afirmou a equipe do ex-BBB.

"Aguente que mexam e estraguem seus itens pessoais lá dentro, que invadam sua privacidade, que te acordem aos gritos, que quebrem as regras sem nada acontecer. Por aqui, aguentamos todas as falsas narrativas que tentam criar sobre você. Não dá pra ganhar um jogo de cartas marcadas", continuou a postagem. No texto, a equipe de Cowboy reclamou da forma como a edição do programa exibia a participação do confinado e de seus aliados.

"Uma [edição] que usa trilhas sonoras bem-humoradas pra debochar de você, que mostra seus embates com cortes secos calculados para transmitir vilanismo e caretas que servem pra ridicularizar algo que, na verdade, te fere. Tudo isso enquanto cria uma narrativa emocional pra aqueles que foram escolhidos a estar no pódio", pontuou a publicação.

Para o time do veterano, a imagem de Cowboy como "vilão" do BBB 7 foi perpetuada pela produção do programa, mesmo que não encontrasse lastro na atual edição do reality show. "Mas é claro seguimos com a ‘imparcialidade’ de sempre. Ou vai dizer que você não percebeu o apreço e cuidado, a ponto de chamarem você e todos os seus aliados pelos apelidos pejorativos criados pelo grupo adversário?", questionou.

Ao longo do BBB 26, Ana Paula deu inúmeros apelidos aos seus rivais, como "Coronel" para Cowboy, "Quinta Série" para Jonas, "Uni-duni-tê" para Babu Santana, entre outros. A equipe de Alberto, no entanto, criticou a utilização de tais apelidos pela produção do programa. "Coincidências aqui, referências ali, pequenas ‘piadas’ que convenientemente ecoam exatamente o discurso de quem está do outro lado do jogo", finalizou.

Com a eliminação de Jonas na noite desta terça-feira, 24, o grupo de Alberto perdeu mais um de seus aliados. Até o momento, todos os rivais de Ana Paula foram eliminados ao cair no Paredão - Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Maxiane, Babu Santana, Breno e Jonas. A veterana é a franca favorita a ganhar o programa. A TV Globo, no entanto, ainda não se manifestou sobre as acusações feitas pela equipe de Cowboy.

