BTS divulga detalhes de shows no Brasil; ingressos chegam a R$ 4.300

Os astros sul-coreanos do BTS se reuniram em 21 de março para seu primeiro show em quase quatro anos, impressionando uma enorme multidão em Seul com um espetáculo de K-pop transmitido ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo. (Foto de divulgação / BIGHIT MUSIC / Netflix / AFP) ( AFP)

O grupo de K-Pop BTS, que tem sua aguardada vinda para o Brasil programada para o fim deste ano, divulgou, nesta sexta-feira (27), mais detalhes sobre a visita que farão a São Paulo em outubro.

As apresentações da turnê 'Arirang' no Brasil, marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, acontecerão no estádio MorumBIS. Os preços variam entre 680 a 4.300 reais.

As vendas dos ingressos serão iniciadas no dia 7 de abril, às 10h da manhã, através da plataforma Ticketmaster, em uma pré-venda exclusiva para quem adquiriu o cartão do “Membership”, um benefício para fãs do grupo. As vendas gerais estão marcadas para o dia 10 de abril, também às 10h.

O Brasil não é o único país da América Latina que vai receber a visita do BTS esse ano. Argentina, Peru, Chile e Colômbia estão na rota da turnê mundial do grupo, que percorrerá mais de 40 países e deverá se encerrar apenas em 2027.