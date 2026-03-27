Festival Trap World Session chega ao Recife nesta sexta (27) com shows de Orochi, MC Cabelinho e mais

Além de MC Cabelinho e Orochi, a edição do Trap World Session no Recife ainda conta com Alee, Slipmami, JS da Torre e Pedrin na programação, que acontece na UFPE, nesta sexta (27), a partir das 21h

MC Cabelinho é um dos principais representantes do trap brasileiro e está confirmado na edição recifense do Trap World Session. (Divulgação)

Nesta sexta (27), o Recife recebe uma noite dedicada à cultura do trap. Isso porque esta noite acontece o festival Trap World Session no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), partir das 21h, reunindo nomes de destaque na cena nacional do gênero.



Entre as atrações principais estão Orochi e MC Cabelinho, artistas que se consolidaram nos últimos anos como alguns dos representantes mais populares do trap no país, acumulando hits nas plataformas digitais e forte presença nas redes sociais. A programação também inclui shows de Alee, Slipmami, JS da Torre e Pedrin, ampliando o line-up com diferentes vertentes do segmento.



Além das apresentações musicais, o evento aposta em experiências ligadas ao universo do hip-hop e da cultura de rua. A estrutura contará com espaços de barbearia, trancista e estúdio de tatuagem, além de ambientes instagramáveis e ativações de marcas.



A Trap World Session já realizou três edições em Natal (RN), reunindo público jovem e artistas do gênero. Agora, a proposta chega ao Recife ampliando o circuito do evento pelo Nordeste.



Os ingressos estão à venda a partir de R$ 120 no site e nos quiosques da Bilheteria Digital, nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna. Mais informações estão disponíveis no perfil @trapworldrecife.

