"Devoradores de Estrelas": veja 6 diferenças entre o livro e o filme

Em cartaz nos cinemas comerciais de todo o Brasil, o filme "Devoradores de Estrelas" é inspirado no livro homônimo de Andy Weir. A adaptação para o cinema é protagonizada por Ryan Gosling e já é um dos grandes sucessos de 2026

Ryan Gosling protagoniza a ficção científica "Devoradores de Estrelas". (Divulgação/Sony Pictures)

Devoradores de Estrelas, novo filme estrelado por Ryan Gosling e dirigido por Phil Lord e Chris Miller, estreou na última quinta-feira, 19, e já se consagra como um dos primeiros grandes sucessos de 2026. O longa é inspirado no livro homônimo do autor norte-americano Andy Weir, o mesmo de Perdido em Marte, que virou filme com Matt Damon em 2015.



O filme segue a história do professor de ciências Ryland Grace (Gosling), que acorda em uma nave espacial a anos-luz de casa, sem lembrança de quem é ou de como chegou lá. À medida que sua memória retorna, ele começa a desvendar sua missão: resolver o enigma da misteriosa substância que está fazendo o sol morrer. Para isso, deve recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias pouco ortodoxas para salvar tudo na Terra da extinção, mas uma amizade inesperada significa que ele talvez não precise fazer isso sozinho.



Veja, a seguir, 6 diferenças entre o filme e o livro.



Inclusão de personagem



Carl (Lionel Boyce), figura central e uma espécie de alívio cômico no início do filme, é um personagem que dá segurança ao Dr. Grace e inspiração para salvar a humanidade. Mesmo sendo alguém com muita importância na história do filme, Carl foi uma criação original da adaptação cinematográfica. O personagem jamais foi citado no livro de Weir.



A escolha de Ryland Grace



No livro, há uma explicação para Grace ser escolhido para embarcar na missão de salvar o planeta. O personagem é descrito com genes mais resistentes e capazes de suportar melhor a condição de coma à qual é submetido.



Além disso, boa parte do livro é dedicada a mostrar Grace sozinho antes de ele encontrar Rocky. Enquanto o filme passa por este período mais rapidamente e de forma mais cômica, o livro mostra o quanto ele já está caminhando para resolver os próprios problemas quando conhece Rocky.



Grace e Rocky



No filme, Grace tem a chance de conhecer a nave de Rocky antes de os dois se despedirem. O momento, no entanto, acontece apenas no filme, e não existe no livro de Weir. Muitos interpretam a inclusão da cena como um aceno para os fãs do livro, que estavam curiosos para conhecer a nave por dentro.



A salvação de Rocky



Tanto no livro quanto no filme, Rocky acaba gravemente ferido quando precisa sair de sua zona de conforto para tentar salvar Grace. No entanto, o que acontece depois disso é drasticamente diferente nos dois formatos.



No filme, acompanhamos a lamentação do ponto de vista de Grace, que espera Rocky acordar por conta própria. Mas ele tem uma atitude mais proativa no livro, e acaba fazendo uma série de "limpezas" para tentar dar a Rocky uma maior chance de melhoria. O que ele não sabe é que estava fazendo o completo oposto do que deveria, já que as cinzas que ele estava limpando serviam para a própria recuperação do alienígena.



Suavizando Eva Stratt



A personalidade de Eva Stratt (Sandra Hüller) sofreu leves alterações. Enquanto no filme ela é retratada de maneira mais leve e até mesmo com momentos de flerte com o protagonista, o livro traz uma versão mais séria da personagem, extremamente focada na salvação do universo.



O restante da equipe



Grace é o astronauta principal tanto no livro quanto no filme, mas outros tripulantes acabam tendo mais destaque no material original. O filme mostra breves interações de Grace com Yao (Ken Leung), Olesya Ilyukhina (Milana Vayntrub), DuBois (Malachi Kirby) e Shapiro (Liz Kingsman), mas acaba deixando de fora cenas que mostram como Grace realmente interage com cada um deles, ou seu papel no treinamento para a missão.



Devoradores de Estrelas já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

