Vitor Araújo e Metropole Orkest apresentam o filme-concerto TORÓ no Cinema São Luiz, no Recife

Gravado no Holland Festival, o filme-concerto "Toró" terá exibição única e gratuita no sábado (28/3), às 18h, o Cinema São Luiz.

Vitor Araújo se apresentou com a Metropole Orkest no Holland Festival, em na cidade de Amsterdã, na Holanda. (José de Holanda/Divulgação)

O pianista e compositor pernambucano Vitor Araújo se une à pioneira orquestra sinfônica holandesa Metropole Orkest em “TORÓ”, um filme-concerto de 1 hora que propõe um olhar cinematográfico sobre esse encontro musical inédito, apresentado em uma única noite de performance durante o icônico Holland Festival, em Amsterdã.



Primeiro concerto a esgotar os ingressos naquela edição do festival, a união improvável entre Araújo, os virtuosos percussionistas de terreiro que o acompanham e a poderosa sessão de cordas da Metropole Orkest — regida pelo maestro norte-americano Jacomo Bairos — foi registrada em som e imagem de forma assumidamente voyeurística. O filme revela de perto detalhes mínimos da performance dos instrumentistas que são imperceptíveis na experiência ao vivo, por meio de um sofisticado trabalho de fotografia close e noir em preto e branco e de uma abordagem de câmera marcada por uma urgência vertiginosa.



O resultado é um retrato audiovisual profundamente intrincado à própria natureza da música que emerge desse encontro: um jogo constante de contrastes entre a fúria das percussões nordestinas e a espacialidade contemplativa das cordas europeias; entre a tradição rítmica ritualística e a escrita contemporânea para orquestra; entre o regional e o internacional; entre o erudito e o popular.



O trabalho se coloca numa forte esteira política e estética de internacionalização e valorização dos outrora chamados “regionalismos”, colocando as cores sonoras próprias do nordeste brasileiro não só numa perspectiva musical contemporânea, mas fazendo-a ocupar um palco internacional histórico em parceria com uma das principais orquestras sinfônicas da europa, que já traçou colaborações como essa com nomes de peso como Ella Fitzgerald, Brian Eno e Dizzy Gillespie, além de novas estrelas mundiais como Snarky Puppy e Jacob Collier.



Serviço:

Exibição TORÓ

Quando: Sábado (28), às 18h

Onde: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175 – Boa Vista, Recife)

Ingressos Gratuitos - Retirada no local no dia da exibição

*Com informações da assessoria