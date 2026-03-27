Emilio Orciollo Neto traz monólogo baseado em texto de Martha Medeiros ao Recife

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Após uma temporada de sucesso em Portugal, o espetáculo “Também Queria Te Dizer — Cartas Masculinas” chega hoje e amanhã ao Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Adaptando o universo literário da escritora consagrada Martha Medeiros, o ator Emilio Orciollo Netto apresenta o espetáculo, no qual, sozinho no palco, reúne relatos ficcionais de sentimentos conflitantes, descobertas e reflexões. A apresentação está marcada para 20h, na sexta-feira, e 18h, no sábado. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos através do Sympla.

Em entrevista ao Diario, Emilio destacou a vontade de estrelar uma peça que o desafiasse. “Sou muito fã do trabalho de Martha, e esse livro de cartas é especial justamente por trazer um olhar feminino sobre o comportamento masculino. Senti um desejo imenso de dar voz a esses caras e vivenciá-los, principalmente porque são, às vezes, coisas difíceis de serem ditas e que, por isso, são pensadas como cartas”, explica o ator. “Acho que esse espetáculo é uma grande oportunidade para o público conhecer o lado mais visceral, intenso e dramático de uma autora tão completa e genial quanto ela”.

Gaúcha, Martha Medeiros é autora de obras emblemáticas, como “Divã”, levado para a TV com grande sucesso, e “Coisas da Vida: Crônicas”, que consolidou seu nome como uma das mais importantes cronistas do Brasil. Em 2010, a atriz Ana Beatriz Nogueira encenou o monólogo com as cartas femininas do texto-base. Já este espetáculo, com direção de Victor Garcia Peralta, baseia-se em sete cartas masculinas narradas em primeira pessoa.

Entre os temas abordados, tanto nas cartas femininas quanto nas masculinas, estão questões leves e acolhedoras da vida humana, mas também outras delicadas e espinhosas. “A proposta desse projeto é que seja, dentro do possível, uma troca bastante informal com a plateia. Eu me aproximo das pessoas, recebo-as no teatro. Isso é muito importante em um momento como este, em que estamos nos distanciando da ideia da presença, do olho no olho”, acrescenta Emilio.

Em um cenário que conta apenas com uma cadeira, uma caixa de som operada pelo próprio ator e um figurino básico, “Também Queria Te Dizer — Cartas Masculinas” coloca em xeque menos as opiniões do artista ou da autora e mais uma série de ideias para levar a plateia a debates pós-apresentação. “Tenho uma satisfação enorme em poder trazer esse espetáculo para uma cidade que adoro há tantos anos, como Recife. Já me apresentei aqui há muitos anos e sempre admirei a parte histórica da cidade, a música, o teatro. É um prazer dar corpo a essas histórias aqui também, dando continuidade a essa jornada”, celebra o ator.

