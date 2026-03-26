Cepe Editora vai abrir nova chamada para recebimento de originais; confira data

(Foto: Leopoldo Conrado Nunes)

Com a alta demanda verificada na abertura da chamada de originais desta quinta-feira (26), quando as 100 inscrições disponibilizadas foram preenchidas em cerca de 15 minutos, a Cepe Editora decidiu abrir um novo lote de 100 inscrições. O processo ocorrerá no dia 7 de abril, a partir das 8h, pelo mesmo link oficial disponibilizado no site da editora (https://editora.cepe.com.br/originais).

No endereço, os escritores já podem encontrar o regulamento da chamada. O ajuste foi necessário para facilitar a inscrição dos autores que não tiveram tempo hábil de se inscrever no processo anterior.

“Nós subdimensionamos a demanda, esperávamos que as vagas seriam preenchidas em dois ou três dias, levando a um equívoco na divulgação do texto do regulamento ao mesmo tempo do formulário de inscrições”, diz a Cepe em comunicado oficial divulgado em suas redes, após o encerramento das inscrições desta quinta-feira (26/03). As 100 inscrições já recebidas estão validadas, não sendo necessário os autores participarem da nova etapa.

Assim como na primeira chamada, a segunda estará aberta para escritores brasileiros e estrangeiros. Todos poderão submeter para análise do Conselho Editorial uma única obra inédita, à exceção de projetos de edição de clássicos da cultura pernambucana. As obras devem versar sobre as 22 temáticas e gêneros literários/editoriais previstos no regulamento, cujas exigências incluem a escrita em português e padronização conforme a orientação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Em ordem alfabética, as temáticas e gêneros literários/editoriais citados no regulamento são Antropologia e Artes plásticas, seguidas de Biografia, Ciências políticas, Cinema, Contos, Correspondências, Crítica literária, Crítica teatral, Crônicas, Dramaturgia, Fotografia, História, História em quadrinhos. A lista ainda inclui Literatura infantil, Literatura infantojuvenil, Meio ambiente, Música, Poesia, Romance e Sociologia, além de traduções que contribuam para o conhecimento da história de Pernambuco.

O editor da Cepe, Diogo Guedes, esclarece que os autores poderão submeter ao Conselho Editorial textos originais e projetos de reedição de clássicos da cultura pernambucana. “No caso das reedições, as obras deverão ser acompanhadas de estudo introdutório crítico que legitime a sua publicação pela editora”, explicou, acrescentando que a Cepe não publica trabalhos de conclusão de cursos, monografias de especialização, anais de congressos, seminários ou eventos semelhantes. No caso de dissertações de mestrado e teses de doutorado, elas devem ser reformuladas pelo autor, adaptando a forma e a linguagem para um público amplo.

Antes de 2026, a Cepe abriu sua última chamada de originais em 2024, com 543 trabalhos apresentados em dois meses de inscrição. O número superou a expectativa da editora, exigindo mais tempo para análise dos originais e retardando a abertura de uma nova chamada. O processo aberto há dois anos se encontra na fase final.