Voz e violino: Fernando Azevedo e Cláudio Almeida iniciam temporada do Quintas Românticas

A dupla aposta na elegância, na emoção e na proximidade com o público como parte do repertório. Um convite para desacelerar a rotina e viver uma experiência musical mais íntima

Fernando e Cláudio dividem repertório de músicas românticas (DIVULGAÇÃO)

Uma programação que envolve voz e violino fará das quintas-feiras no Recife muito mais românticas. O cantor (e pediatra) Fernando Azevedo repete a parceria com o violinista Cláudio Almeida no Quintas Românticas, com apresentações às quintas-feiras, às 20h, no O Pátio Café e Cozinha, restaurante em frente à Praça do Entroncamento, no Recife.

A dupla aposta na elegância, na emoção e na proximidade com o público como parte do repertório. Um convite para desacelerar a rotina e viver uma experiência musical mais íntima. A programação começa nesta quinta (26) e segue pelo mês de abril.

Com um entrosamento já conhecido, Fernando Azevedo e Cláudio Almeida apostam na sensibilidade como marca principal do espetáculo.

SERVIÇO

Quintas Românticas, com Fernando Azevedo (voz) e Cláudio Almeida (violino)

Todas as quintas-feiras, a partir do dia 26/3, até abril, às 20h, durante março e abril

Onde: Restaurante O Pátio - Av. Rui Barbosa, 141 - Graças - Recife

Informações e reservas: (81) 3034-3534