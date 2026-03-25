Voz e violino: Fernando Azevedo e Cláudio Almeida iniciam temporada do Quintas Românticas
A dupla aposta na elegância, na emoção e na proximidade com o público como parte do repertório. Um convite para desacelerar a rotina e viver uma experiência musical mais íntima
Publicado: 25/03/2026 às 19:17
Fernando e Cláudio dividem repertório de músicas românticas (DIVULGAÇÃO)
Uma programação que envolve voz e violino fará das quintas-feiras no Recife muito mais românticas. O cantor (e pediatra) Fernando Azevedo repete a parceria com o violinista Cláudio Almeida no Quintas Românticas, com apresentações às quintas-feiras, às 20h, no O Pátio Café e Cozinha, restaurante em frente à Praça do Entroncamento, no Recife.
A dupla aposta na elegância, na emoção e na proximidade com o público como parte do repertório. Um convite para desacelerar a rotina e viver uma experiência musical mais íntima. A programação começa nesta quinta (26) e segue pelo mês de abril.
Com um entrosamento já conhecido, Fernando Azevedo e Cláudio Almeida apostam na sensibilidade como marca principal do espetáculo.
SERVIÇO
Quintas Românticas, com Fernando Azevedo (voz) e Cláudio Almeida (violino)
Todas as quintas-feiras, a partir do dia 26/3, até abril, às 20h, durante março e abril
Onde: Restaurante O Pátio - Av. Rui Barbosa, 141 - Graças - Recife
Informações e reservas: (81) 3034-3534