Festival Curta na Serra realiza debate com Secult-PE e Fundarpe sobre o audiovisual em Pernambuco

Em sua 7ª edição, o Curta na Serra — Festival de Cinema ao Ar Livre promove debate inédito Arranjos Regionais e o audiovisual no interior de Pernambuco, em ação voltada para o fortalecimento da cadeia produtiva

(Foto: Felipe Souto Maior)

Neste próximo domingo (29), às 12h30, a 7ª edição do Curta na Serra – Festival de Cinema ao Ar Livre realiza em Serra Negra (Bezerros - PE) uma ação inédita voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual pernambucano, com foco especial nos realizadores do Agreste e do interior do estado.

Com o tema “Cartografias do interior: dados, arranjos regionais e ações afirmativas no audiovisual em Pernambuco”, a Roda de Diálogo reunirá representantes da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundarpe em um espaço de escuta, articulação e reflexão sobre políticas públicas, territorialidade e desenvolvimento do setor.



Participam da atividade Maria Samara, Coordenadora de Audiovisual da Secult-PE; Clarice Andrade, Diretora de Fomento da Fundarpe; Nathalia Cavalcanti, da Gerência de Educação e Direitos Humanos da Secult-PE; e Pedro Augusto, pesquisador do Observatório de Indicadores Culturais da Secult-PE.

Durante o encontro, serão apresentados dados atualizados do audiovisual em Pernambuco a partir da execução da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc, além de um panorama das políticas afirmativas no estado e do plano de ação dos Arranjos Regionais. A proposta é construir uma leitura ampliada do cenário audiovisual pernambucano, evidenciando trajetórias, desafios e possibilidades para o fortalecimento das políticas públicas no interior.

Marlom Meirelles, idealizador e produtor executivo do Curta na Serra, destaca o compromisso do festival com o desenvolvimento estrutural do setor. “O Curta na Serra nasce no Agreste e acredita que a política pública precisa ouvir os territórios. Discutir dados, arranjos regionais e ações afirmativas aqui, em Serra Negra, é fortalecer o audiovisual pernambucano a partir de onde ele também pulsa, cria e resiste”, reforça.

Consolidado no calendário cultural do estado, o Curta na Serra vai além das exibições de filmes ao ar livre. O festival se firma como espaço de formação, articulação institucional e construção coletiva, promovendo debates, oficinas e encontros que conectam criadores, gestores públicos e agentes culturais.