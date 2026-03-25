No sábado (28), Festival Playlist reúne Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite e mais no Recife
A partir das 17h do sábado (28), o Centro de Convenções, no Grande Recife, recebe o Festival Playlist com shows de Limão com Mel, Mastruz com Leite, Magníficos, Pablo, Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró, Capim com Mel e Gatinha Manhosa.
Publicado: 25/03/2026 às 16:01
A banda Limão com Mel é a anfitriã do Festival Playlist. (Divulgação)
O Festival Playlist acontece no sábado (28), a partir das 17h, no Recife, em uma noite que promete entrar para a história do gênero. O evento será realizado mais uma vez na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco e chega em uma edição especial, em parceria com a celebração dos 20 anos de carreira do cantor Pablo, reunindo grandes nomes que ajudaram a construir e popularizar o forró em todo o Brasil.
Além da banda anfitriã Limão com Mel e do próprio Pablo, o line-up reúne verdadeiros ícones do gênero: Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Capim com Mel e Gatinha Manhosa. O encontro reforça a proposta do festival de colocar no mesmo palco artistas que marcaram gerações e seguem arrastando multidões pelo país.
Os ingressos seguem à venda no site da Evenyx, e a expectativa é de grande público para celebrar o forró em uma noite marcada por nostalgia, emoção e uma sequência de sucessos que atravessam gerações, consolidando o Festival Playlist entre os maiores festivais de forró do Brasil.
*Com informações da assessoria