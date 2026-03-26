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Paulinho Moska faz show no Recife com violões de madeira de rescaldo do incêndio no Museu Nacional

O show "Os Violões Fênix do Museu Nacional", de Paulinho Moska, acontece na sexta-feira (27), às 20h, no Teatro do Parque, e dá destaque a violões feitos com madeira de rescaldo do incêndio que destruiu o Museu Nacional

Allan Lopes

Publicado: 26/03/2026 às 06:00

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Paulinho Moska garante que os instrumentos têm

Paulinho Moska garante que os instrumentos têm "acabamento de altíssima classe" (Foto: Thainan Philot)

Há shows que são apenas shows. E há shows onde a música é apenas um detalhe de uma história muito maior. É o caso do espetáculo "Os Violões Fênix do Museu Nacional", de Paulinho Moska. Na sexta-feira (27), às 20h, o cantor e compositor carioca sobe ao palco do Teatro do Parque com dois instrumentos que dão nome ao espetáculo, feitos a partir de madeiras de rescaldo do incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. Os ingressos estão à venda no Sympla

A relação entre o artista e os violões começou com a iniciativa do subtenente bombeiro Davi Lopes, que atuou no apagamento ao fogo do museu. Davi é um luthier, um artífice especializado na confecção de instrumentos musicais, e, em colaboração com jornalistas, produtores e artistas, incluindo Paulinho Moska, fundou o grupo "Fênix".

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Em entrevista ao Diario, Paulinho reforça que os violões não deixam nada a dever a instrumentos de alta qualidade. "São muitas camadas de beleza e poesia, além de um acabamento técnico de altíssima classe”, conta.

A mesma ideia de renovação que deu novo sentido às madeiras resgatadas também orienta o setlist, embalado por clássicos autorais como “A Seta e o Alvo” e “Pensando em Você”, além de releituras de "Refazenda" (Gilberto Gil) e “Sentado à Beira do Caminho” (Erasmo Carlos e Roberto Carlos).

Antes do início da apresentação, serão exibidos os primeiros minutos do documentário “Fênix: o Voo de Davi”, de Vinícius Dônola, João Rocha e Roberta Salomone, disponível no Globoplay e que tem a canção “Tudo Novo de Novo”, de Moska, como tema principal.

Há quase três anos em circulação no país, o músico não vê a turnê chegando ao fim tão cedo. Seu desejo é construir um espetáculo que, como um museu, possa ser revisitado ao longo do tempo. “Estar em uma turnê e ter registros, fotografias, filmagens, gravações, também me coloca nesse aspecto do eterno, que está na arte e está no museu. É muito emocionante”, vibra o artista.

Apesar da intimidade com os violões, ele só os encontra no palco. ”Eu não posso ficar em casa treinando. Tudo isso faz com que seja uma noite muito especial”, completa.

Paulinho Moska , Recife , Show , teatro do parque
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