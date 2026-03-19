Marina Mahmood traz espetáculo de dança "Lumiar" ao Teatro do Parque em circulação gratuita

Apresentações também acontecerão na comunidade do Bode, no Pina, e no Jardim do Baobá, nas Graças

(Foto: Flora Negri)

Solo de dança da artista recifense Marina Mahmood, o espetáculo "Lumiar" realiza novas apresentações gratuitas e ao ar livre no Recife ao longo do mês de março e abril. A obra propõe uma experiência sensorial e imersiva que articula corpo, elementos naturais, música ao vivo e audiovisual para refletir sobre a relação entre o ser humano, a natureza e a ritualidade ancestral.

A circulação contempla três territórios da cidade, na Zona Sul, Centro e Zona Norte, reafirmando o compromisso do projeto com a democratização do acesso à arte e com a ocupação simbólica de espaços públicos. A primeira apresentação acontecerá no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, no dia 22 de março (domingo), a partir das 18h.

O espetáculo seguirá para a comunidade do Bode, no Pina, no dia 27 de março (sexta), a partir das 19h. Já nas Graças, será no Jardim do Baobá, no dia 10 de abril (sexta), às 18h. As apresentações sempre serão acompanhadas da exibição de videodanças, entre elas o premiado curta “Corpo Onírico” dirigido por Marina Mahmood, artista realizadora do projeto.

A obra se constrói como um ritual contemporâneo, em diálogo direto com a natureza e com a música executada ao vivo por Iezu Kaeru (bateria) e Diego Drão (teclados). A trilha sonora e o movimento se afetam mutuamente, abrindo espaço para a improvisação e tornando cada apresentação única.

Mais do que um espetáculo, Lumiar se configura como um acontecimento cênico que convoca o público a compartilhar uma “fogueira simbólica” no coração da cidade, um espaço de escuta, memória e sensibilidade, onde a arte atua como ferramenta de reconexão e transformação.