Galeria Marco Zero apresenta exposição coletiva que reúne artistas de diferentes gerações

Obras de Abelardo da Hora, Lula Cardoso Ayres e Montez Magno fazem parte da exposição "Diálogos do Acervo" reúne mais de 40 trabalhos de artistas representados pela Marco Zero, convidados e grandes nomes da arte brasileira. Mostra está em cartaz na galeria até 24 de abril

"Aurora" (1975), de Abelardo da Hora, está entre as obras expostas na mostra. (Divulgação)

A Galeria Marco Zero apresenta a exposição coletiva Diálogos do Acervo, em sua sede, no Recife. A mostra reúne obras de artistas representados pela galeria, convidados e nomes fundamentais da arte brasileira. Em cartaz até 24 de abril, a mostra apresenta mais de 40 trabalhos em pintura, desenho e escultura produzidos entre a década de 1960 e os dias de hoje, propondo um percurso que evidencia aproximações entre diferentes gerações de artistas.

Participam da mostra Abelardo da Hora, Abiniel João Nascimento, Artur Bombonato, Bozó Bacamarte, Chacha Barja, Douglas Reis, Geoneide Brandão, Gil Vicente, Gustavo Diógenes, João Câmara, Juliana Lapa, Lula Cardoso Ayres, Marlene Almeida, Montez Magno, Nicholas Steinmetz, Ramonn Vieitez, Rayana Rayo, Renato Valle, Rinaldo, Siron Franco e Vinicius Barajas.

A coletiva enfatiza a ideia de intergeracionalidade, um pilar importante do programa da Marco Zero, posicionando artistas historicamente consolidados com investigações contemporâneas. Nela, são instigadas relações visuais e conceituais entre obras que, em alguns casos, embora pertencentes a momentos distintos, compartilham afinidades de linguagem, temas ou procedimentos.

Entre os trabalhos em exibição estão desenhos em grafite de Rayana Rayo, da série “Quando a mudança é maior do que o medo da mudança”, esculturas de Abelardo da Hora e telas da série “Mondrian”, de Montez Magno. Pinturas de Marlene Almeida, concebidas com pigmentos e resinas naturais, produzidos a partir de terras de diferentes espaços, conversam com as produções de Vinicius Barajas, cuja produção também se desenvolve a partir de tintas naturais e do trabalho com a cerâmica, queimadas em fornos construídos pelo próprio artista. As paisagens oníricas de Juliana Lapa, que trabalham temas como pertencimento, memória e territorialidade, encontram ecos nos cenários apocalípticos e hipnotizantes pintados de Ramonn Vieitez, pintados em oratórios produzidos pelo pernambucano.

Diálogos do Acervo propõe um percurso aberto ao público, no qual as obras se apresentam em constelações que insinuam continuidades e deslocamentos e estimulam a construção de novas leituras. Convida, assim, o visitante a criar correspondências inesperadas entre artistas, linguagens e períodos históricos.

Serviço:

Exposição Diálogos do Acervo

Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

De 12 de março a 24 de abril de 2026

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada franca

Informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero