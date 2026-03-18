Quatro filmes pernambucanos são selecionados para o 35º Festival Curta Cinema

Festival internacional Curta Cinema qualifica dois filmes para disputar uma vaga no Oscar e ocorre entre 25 de março e 1º de abril no Rio de Janeiro

"Os Arcos Dourados de Olinda", de Douglas Henrique, está na Competição Nacional (Divulgação)

Quatro produções realizadas em Pernambuco foram selecionadas para a programação do 35º Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que qualifica dois filmes para disputar uma vaga no Oscar® de curta-metragem.

O evento internacional se passa entre dias 25 de março e 1º de abril, no Estação NET Rio, e reúne mais de 130 curtas de realizadores de 33 países e 15 estados brasileiros, recebendo 5.686 inscrições, com um recorde de 2.500 filmes brasileiros. A presença das produções pernambucanas reforça a diversidade regional da seleção e a força do audiovisual do estado.

Os curtas pernambucanos participam de diferentes mostras da programação. Na Competição Nacional, o destaque é “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, que investiga o mito em torno da primeira unidade do McDonald’s a falir no mundo, localizada na cidade histórica. Construído a partir de imagens de arquivo restauradas, o filme articula memória urbana e contexto político para revisitar a presença do fast-food e suas implicações na vida local. O curta estreou no Festival do Rio, onde recebeu menção honrosa, e foi premiado como Melhor Documentário Internacional no Bogoshorts, em Bogotá.

Na Competição Primeiros Quadros, dedicada a novos realizadores, dois títulos representam o estado. “O Ursos e Nós”, de Maria Acselrad, mergulha na tradição dos Ursos do Carnaval pernambucano, propondo um ensaio etnográfico e sensorial sobre essa manifestação tão representativa da Região Metropolitana do Recife, mas ainda pouco conhecida na sua diversidade e intensidade. Em “Trincheiras”, de Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida, a solidariedade feminina garante a celebração do 8º aniversário de Jade Nicole, mesmo com a mãe dela trabalhando fora.

Na Sessão Escolas, o curta “Medo Monstro”, de Andrew Gledson e Eduardo Padrão, apresenta a história de uma menina que enfrenta seus medos diante de um cenário ameaçador, em uma animação que reflete sobre empatia, coletividade e consciência social.



Fundado em 1991, o Curta Cinema consolidou-se ao longo de mais de três décadas como um dos mais importantes festivais dedicados ao curta-metragem no Brasil e na América Latina. A programação inclui as mostras Competição Nacional, Competição Internacional e Primeiros Quadros, além dos panoramas Carioca e Latino-Americano e programas especiais.

Os dois principais prêmios do festival — o Grande Prêmio da Competição Nacional e o Grande Prêmio da Competição Internacional — são Oscar® Qualifying, de acordo com as regras da Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Com isso, os filmes vencedores tornam-se elegíveis para consideração na categoria de curta-metragem do Oscar®, reforçando o papel do Curta Cinema como uma importante vitrine internacional para novos realizadores.

A seleção foi feita pela turma de curadores do festival: Adriana Borges, Ailton Franco Junior, Alexandre Bispo, Clara Ferrer, Clara Linhart, Cristian Caselli, Duda Leite, Gustavo Duarte, Julia Couto, Luana Pascoal, Marina Pessanha, Paulo Roberto Junior, Pedro Gonçalves Ribeiro, Sérgio Alpendre e Yasmine Evarist, sob coordenação de Paulo Roberto Jr.