Torre Malakoff recebe nova leva de exposições na mostra Entremeios, que abre nesta quinta (19)

Parte da exposição 'Vereda Interior' (Foto: Gustavo Pimentel)

Chega nesta quinta-feira (19) à Torre Malakoff, no Bairro do Recife, a leva de exposições gratuitas Entremeios, que destaca o trabalho de três artistas recifenses: ‘Vereda Interior’, do fotógrafo Gustavo Pimentel, ‘Crônicas do Recife Antigo’, do artista plástico Renato Valle, e ‘Hoje Eu Subi Numa Pilha de Livros para Ficar à Sua Altura’, da pesquisadora e artista visual Carolina Drahomiro. As mostras ficarão em cartaz até o dia 31 de maio, com visitação de terça a sexta-feira (10h às 17h) e sábados e domingos (14h às 18h).

Atravessada por memórias, paisagens e afetos dos mais pessoais, a exposição de Gustavo Pimentel reúne imagens visualmente poéticas e construídas a partir de lembranças da infância no Sertão de Pernambuco. Desde 2006 que esse trabalho vem sendo desenvolvido por ele, para quem o sertão representou uma descoberta intensa e impactante. Gustavo retorna a esses lugares em sucessivas viagens, reconectando-se com a paisagem, a luz, o tempo e as pessoas que marcaram sua história, transformando as experiências em matéria sensível para sua produção fotográfica.

‘Crônicas do Recife Antigo’ foi iniciada por Renato Valle há mais de 10 anos. O artista, que começou autodidata durante os anos de 1970, se consolidou como um dos principais da região, realizando várias exposições individuais, coletivas e residências artísticas ao longo das últimas três décadas. Este trabalho, de grafite sobre tela, traz um traço que revela um olhar bastante específico e expressivo do Centro do Recife, com a textura tão característica da extensa obra de Renato.

Já o projeto de Carolina Drahomiro parte da fotografia dos seus avós maternos no dia do casamento, imagem que ela nunca viu fisicamente, mas que habita seu imaginário a partir dos relatos da mãe e das tias. Na imagem, sua avó aparece quase do mesmo tamanho que o seu avô e, apesar de não ser visível, a noiva subiu numa pilha de livros para ficar da mesma altura que o noivo. "É uma pós-memória, conceito da teórica Marianne Hirsch que fala sobre aquilo que herdamos por narrativa e não por vivência", explica a artista. Esse conceito fez parte de toda a sua pesquisa de mestrado, na qual investigava como a pós-memória se manifestava nas práticas artísticas.

