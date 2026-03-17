Prefeitura do Recife anuncia retomada do SPA das Artes para o mês de setembro

Projeto SPA - Semana de Artes Visuais, que acontecerá no Recife em setembro, é inspirado no SPA das Artes, que ficou conhecido por promover intervenções artísticas nos espaços públicos da cidade no início dos anos 2000

(Foto: Andréa Rêgo Barros)

Nesta terça-feira (17), a Prefeitura do Recife anunciou que voltará a realizar intervenções artísticas em diferentes endereços públicos da cidade durante o mês de setembro, como acontecia no início dos anos 2000 com o projeto SPA das Artes. Inspirada nele, a nova iniciativa se chama SPA - Semana de Artes Visuais do Recife, que busca promover o encontro entre as paisagens da cidade, seus públicos espontâneos e a arte.

Os artistas interessados em participar do projeto já podem o consultar o edital, disponível no site www.culturarecife.com.br, e se inscrever até o próximo dia 6 de abril. Quatro categorias de criação são contempladas, duas delas disponíveis apenas para residentes no Recife, há pelo menos seis meses: Ativação de Ateliês/Espaços Culturais Independentes, para incentivar exposições descentralizadas, lançamentos de livros, ateliês abertos, mostras de processos criativos e performances; além do Salão Recife de Artes Visuais, que prevê exposição coletiva de artistas locais em equipamento municipal, composta por obras de variadas técnicas, como cerâmica, colagem, desenho, escultura, fotografia, performance, pintura, tapeçaria e videoarte.

Nesta retomada, o SPA será realizado com orçamento de cerca de R$ 1,2 milhão: R$ 600 mil garantidos pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e outros R$ 600 investidos pelo poder público municipal. Os aprovados ganham as ruas entre os próximos dias 19 e 27 de setembro, confirmando o Recife inteiro como galeria para a produção contemporânea de artes visuais. O objetivo é que todas as RPAs sejam contempladas, recebendo obras e intervenções inéditas ou não, produzidas na capital pernambucana e em todo o território nacional, com ênfase na diversidade de técnicas e suportes, proponentes e perspectivas de gênero e raça.

Para garantir que a retomada do SPA confirme e cumpra seu potencial de fomento, subvertendo os muros que se colocam entre artistas e públicos em galerias a céu aberto, o edital vai garantir 75% dos recursos para residentes no Recife. Desse percentual, 30% serão prioritariamente destinados a projetos de pessoas físicas residentes ou pessoas jurídicas sediadas em áreas periféricas da cidade, há, pelo menos, seis meses.

Outras duas categorias de criações e processos artísticos estão previstas, com inscrições facultadas a residentes em qualquer município brasileiro, para promover o diálogo cultural entre o Recife e outras praças: Ações de Rua, que incluem performances e intervenções/instalações urbanas em contato direto com a cidade, contemplando técnicas como grafite e muralismo; e Mostra SPA de Videoarte, que celebra as interseções entre Artes Visuais e Audiovisual e prevê a seleção de obras finalizadas para realização de mostras itinerantes por diversos territórios do Recife, em parceria com cineclubes e espaços comunitários. Cada proponente poderá inscrever, no máximo, dois projetos no edital, considerando as quatro categorias.



Serão selecionadas: até 20 propostas de Ações de Rua (com aporte de R$ 15 mil para cada); até 10 propostas de Ativação de Ateliês/Espaços Independentes (R$ 10 mil para cada); 30 obras para compor o Salão Recife de Artes Visuais (R$ 5 mil para cada); e 10 obras para a Mostra SPA de Videoarte (R$ 5 mil para cada).

Uma das fontes de financiamento para a retomada do SPA será a PNAB, do Governo Federal, cujos recursos assegurados à capital pernambucana foram desdobrados ainda em outros quatro editais, com inscrições abertas, celebrando desde o fomento à produção cultural multilinguagens, à formação técnica, cultura hip-hop e pontos de cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva.

A análise artística das propostas será realizada por pareceristas selecionados por meio de chamamento público, a partir de critérios como: conceito, técnica, criatividade, adequação aos objetivos do edital, viabilidade de execução, contribuição artística, potencial de diálogo com o público, ativação de territórios, além de impacto sociocultural e diversidade de proponentes, com a garantia ainda das seguintes cotas de aprovação: 30% para pessoas negras (pretas ou pardas), 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

Mapa das Artes - Além do fomento à criação e ao consumo de artes visuais na cidade, o SPA irá se dedicar ao mapeamento da cadeia produtiva das artes visuais no Recife. A programação também prevê a criação digital e georreferenciada do Mapa das Artes 2026, onde serão situadas e divulgadas as ações selecionadas para o evento e localizados os agentes que formam a cadeia produtiva das Artes Visuais do Recife: ateliês de artistas, coletivos, galerias, museus, lojas de materiais artísticos, moldurarias, marcenarias, serralherias, olarias, serigrafistas, impressores tipográficos, editores de vídeo, videomakers, fotógrafos e estúdios de revelação, tratamento de imagem e impressão fine art, além de gráficas e demais serviços relacionados.

Para fins de alimentação do Mapa das Artes, toda a cadeia produtiva das artes visuais recifenses poderá submeter seus dados. As informações exigidas para adesão são: razão social, endereço do atelier/sede, horários, links, e-mail e/ou telefone de contato, além de um parágrafo descritivo sobre artista/coletivo/espaço. A inscrição no Mapa terá cronograma à parte, de 4 de maio a 31 de julho, e deverá ser feita também pela internet.

Não é preciso estar inscrito no SPA para aderir ao Mapa, que será lançado no primeiro dia do evento e ficará disponível no app Conecta Recife e no site www.culturarecife.com.br.