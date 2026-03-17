Dona Beita, mãe de Ney Matogrosso, morre aos 103 anos

Ney Matogrosso usou as redes sociais para comunicar o falecimento da sua mãe, Dona Beita, ocorrido nesta terça (17), no Rio de Janeiro

Dona Beita morou com Ney Matogrosso até o final da vida (Foto: Reprodução/Twitter)

Morreu nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro, Beita de Souza Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso. Ela tinha 103 anos e estava no apartamento do filho, no Leblon, quando faleceu. A notícia foi tornada pública pelo artista por meio de uma publicação no Instagram.

"Hoje, o tempo fez silêncio…", diz o início da nota. Apesar da fragilidade que se acentuava nos últimos meses, Dona Beita seguiu recebendo o mesmo carinho e cuidado de perto. "Ela esteve envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias".



A mensagem também destaca que o amor de Ney pela sua mãe não vai desaparecer. "Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar", afirma.

Ney ainda pede que, neste momento, seja respeitado o luto. "Que esse descanso seja leve… e que o coração encontre serenidade nesse adeus".

Em virtude do falecimento, a agenda de shows do artista poderá sofrer alterações. O texto informa que alguns eventos podem ser remarcados e que mais informações sobre a programação serão divulgadas em breve.