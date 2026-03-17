A especulação indicava que ele teria curtido uma publicação com críticas à artista

Bruno Mars nega ataque a Taylor Swift após rumores nas redes; entenda o que aconteceu (AFP)

O cantor Bruno Mars se pronunciou nas redes sociais após a circulação de um rumor envolvendo Taylor Swift. A especulação indicava que ele teria curtido uma publicação com críticas à artista, o que gerou uma repercussão negativa entre os fãs da cantora.

Com o aumento das críticas, Mars usou seu perfil no X para responder uma publicação que o acusava de ter curtido o vídeo sobre Swift. "Taylor sempre foi solidária e gentil comigo. Só tenho amor por aqui", escreveu o cantor.

Em outra publicação, o cantor incentivou mensagens positivas nas redes sociais sem entrar em detalhes. "Espalhe amor nesses aplicativos!"

Origem do rumor e repercussão na web

A controvérsia começou após uma página compartilhar o print de um vídeo que mostraria o perfil de Mars curtindo um conteúdo que chamava Swift de "sem talento". A publicação ganhou alcance e ultrapassou milhões de visualizações.

"Honestamente, como ela [Taylor Swift] ficou famosa? O privilégio branco é absurdo, porque imagine se um asiático fosse tão sem talento quanto ela", dizia a publicação.

As imagens passaram a circular rapidamente nas redes sociais e ampliaram a repercussão do caso e parte dos usuários criticou o cantor, interpretando a suposta interação como um possível incentivo a ataques contra Taylor Swift, enquanto outros saíram em sua defesa.

